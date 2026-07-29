Tras sus vacaciones familiares, Meghan Markle vive un verano muy productivo con dos recientes lanzamientos
Después de viajar a Europa con el príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet, Meghan Markle retomó su agenda con el estreno del documental ‘Cookie Queens’ y el lanzamiento de una nueva mermelada de su marca As Ever.
Después de disfrutar unas vacaciones de verano junto al príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet, Meghan Markle retomó la promoción de sus proyectos profesionales con dos lanzamientos casi simultáneos.
La duquesa de Sussex presentó el documental Cookie Queens y anunció una nueva mermelada de su marca As Ever, muestras de las dos facetas que ha desarrollado en los últimos años: la producción audiovisual y el emprendimiento gastronómico.
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Meghan Markle estrena ‘Cookie Queens’ como productora ejecutiva
Meghan Markle reapareció esta semana en Los Ángeles para asistir a una proyección especial de Cookie Queens, el documental producido por Archewell Productions, la compañía de contenidos que dirige junto con el príncipe Harry.
Ambos participan como productores ejecutivos de la película, dirigida por Alysa Nahmias, cuyo estreno en cines de Estados Unidos está programado para el 7 de agosto, después de su paso por el Festival de Sundance.
El documental sigue la historia de cuatro niñas integrantes de las Girl Scouts durante la temporada anual de venta de galletas, una tradición en Estados Unidos que también funciona como un programa de formación en liderazgo, trabajo en equipo y desarrollo personal.
Durante la presentación, Meghan explicó que el proyecto tiene un significado especial porque ella también formó parte de las Girl Scouts cuando era niña.
Además, señaló que la producción busca mostrar el crecimiento personal de las protagonistas más allá de la competencia por vender galletas.
La duquesa de Sussex también compartió una anécdota familiar al revelar que sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, todavía no han visto el documental, aunque sí probaron varias de las galletas que aparecieron durante la producción.
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As Ever lanza una nueva mermelada
Al mismo tiempo, Meghan continúa ampliando el catálogo de As Ever, la marca de alimentos y productos para el hogar que lanzó este año.
Para presentar una nueva mermelada de frutos rojos, publicó un video en redes sociales donde aparece recorriendo el huerto, cosechando frambuesas y otras moras antes de mostrar parte del proceso de elaboración del producto.
Con este tipo de contenidos, la esposa del príncipe Harry busca reforzar la identidad artesanal de la marca y mantener una comunicación directa con sus consumidores.
Desde su lanzamiento, Meghan ha asumido un papel central en As Ever como fundadora, directora creativa e imagen de la empresa.
Sus redes sociales se han convertido en la principal plataforma para promover nuevos productos y compartir recetas, ingredientes e imágenes relacionadas con el estilo de vida que inspira la marca, y le han permitido mostrar vistazos de su vida en familia o de la forma en que integra a sus hijos en sus actividades con la marca.
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Las vacaciones de los Sussex antes de retomar el trabajo
Los dos lanzamientos llegaron pocos días después de las vacaciones de verano que compartió con sus seguidores mediante una serie de fotografías publicadas en Instagram.