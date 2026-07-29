Tras sus vacaciones familiares, Meghan Markle vive un verano muy productivo con dos recientes lanzamientos

Meghan Markle estrena ‘Cookie Queens’ como productora ejecutiva

Meghan Markle reapareció esta semana en Los Ángeles para asistir a una proyección especial de Cookie Queens, el documental producido por Archewell Productions, la compañía de contenidos que dirige junto con el príncipe Harry.

Ambos participan como productores ejecutivos de la película, dirigida por Alysa Nahmias, cuyo estreno en cines de Estados Unidos está programado para el 7 de agosto, después de su paso por el Festival de Sundance.

Meghan Markle en la presentación del documental 'Cookie Queens' del que es productora ejecutiva (Instagram / Meghan Markle y Cookie Queens Film)

El documental sigue la historia de cuatro niñas integrantes de las Girl Scouts durante la temporada anual de venta de galletas, una tradición en Estados Unidos que también funciona como un programa de formación en liderazgo, trabajo en equipo y desarrollo personal.

Durante la presentación, Meghan explicó que el proyecto tiene un significado especial porque ella también formó parte de las Girl Scouts cuando era niña.

Meghan Markle en la presentación del documental 'Cookie Queens' del que es productora ejecutiva (Instagram / Meghan Markle y Cookie Queens Film)

Además, señaló que la producción busca mostrar el crecimiento personal de las protagonistas más allá de la competencia por vender galletas.

La duquesa de Sussex también compartió una anécdota familiar al revelar que sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet, todavía no han visto el documental, aunque sí probaron varias de las galletas que aparecieron durante la producción.