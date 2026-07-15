Meghan Markle suma un nuevo logro a su carrera ahora que obtuvo su primera nominación al Daytime Emmy gracias a With Love, Meghan, la serie de estilo de vida que protagoniza y produce para Netflix, un reconocimiento que llega poco más de un año después del estreno del programa.
Meghan Markle logra su primera nominación al Emmy pese a la cancelación de su serie en Netflix
Meghan Markle logra su primera nominación al Emmy
La producción fue nominada en la categoría de Outstanding Lifestyle Program (Mejor Programa de Estilo de Vida) durante la edición número 53 de los Daytime Emmy Awards, donde competirá con títulos como George to the Rescue, The Motherhood, The Wizard of Paws y A Different Breed. Los ganadores se darán a conocer el próximo 30 de octubre en una ceremonia que se celebrará en el Hollywood Palladium de Los Ángeles.
¿De qué trata With Love, Meghan?
Estrenada en Netflix en marzo de 2025, With Love, Meghan muestra a la esposa del príncipe Harry compartiendo consejos sobre cocina, jardinería, decoración y entretenimiento desde una propiedad en California. A lo largo de sus episodios, la serie recibe a invitados como Mindy Kaling, Chrissy Teigen, Tan France, Jay Shetty y el chef Roy Choi, además de incluir apariciones de Harry y de la madre de Meghan, Doria Ragland.
Cancelan la serie de Netflix de Meghan Markle
Aunque el programa dividió opiniones entre la crítica y el público, logró posicionarse entre los contenidos más vistos de Netflix durante su lanzamiento y fue renovado para una segunda temporada, seguida de un especial navideño.
No obstante, esta nominación llega en un momento particular para la producción. Aunque With Love, Meghan consiguió dos temporadas y un especial navideño, Netflix decidió no renovarla para una tercera entrega, por lo que el formato continuará, en principio, únicamente con especiales esporádicos.
Así reaccionó Meghan Markle a su primera nominación al Emmy
Tras darse a conocer la noticia, Meghan celebró el reconocimiento a través de sus redes sociales. La duquesa compartió una imagen del programa y dedicó el logro al equipo que hizo posible la producción.
En su mensaje felicitó a productores, realizadores y colaboradores de With Love, Meghan, agradeciendo el trabajo realizado detrás de cámaras y calificando la nominación como un reconocimiento colectivo.
La nominación representa un momento significativo para Meghan, quien antes de integrarse a la familia real británica desarrolló una carrera como actriz, principalmente por su papel de Rachel Zane en la serie Suits.
Desde que dejó sus funciones como miembro activo de la realeza junto al príncipe Harry en 2020, ha enfocado su trabajo en la producción de contenido audiovisual y en el desarrollo de proyectos empresariales bajo el sello de Archewell y su marca de estilo de vida.