Meghan Markle logra su primera nominación al Emmy pese a la cancelación de su serie en Netflix

Meghan Markle logra su primera nominación al Emmy

La producción fue nominada en la categoría de Outstanding Lifestyle Program (Mejor Programa de Estilo de Vida) durante la edición número 53 de los Daytime Emmy Awards, donde competirá con títulos como George to the Rescue, The Motherhood, The Wizard of Paws y A Different Breed. Los ganadores se darán a conocer el próximo 30 de octubre en una ceremonia que se celebrará en el Hollywood Palladium de Los Ángeles.

'Con amor, Meghan' (Cortesía/Netflix)

¿De qué trata With Love, Meghan?

Estrenada en Netflix en marzo de 2025, With Love, Meghan muestra a la esposa del príncipe Harry compartiendo consejos sobre cocina, jardinería, decoración y entretenimiento desde una propiedad en California. A lo largo de sus episodios, la serie recibe a invitados como Mindy Kaling, Chrissy Teigen, Tan France, Jay Shetty y el chef Roy Choi, además de incluir apariciones de Harry y de la madre de Meghan, Doria Ragland.

Cancelan la serie de Netflix de Meghan Markle

Aunque el programa dividió opiniones entre la crítica y el público, logró posicionarse entre los contenidos más vistos de Netflix durante su lanzamiento y fue renovado para una segunda temporada, seguida de un especial navideño.

No obstante, esta nominación llega en un momento particular para la producción. Aunque With Love, Meghan consiguió dos temporadas y un especial navideño, Netflix decidió no renovarla para una tercera entrega, por lo que el formato continuará, en principio, únicamente con especiales esporádicos.