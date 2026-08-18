En medio de la crisis que vive la familia real de Noruega, el rey Harald de es hospitalizado de emergencia

El rey Harald de es hospitalizado de emergencia por un problema en la sangre

"En las últimas semanas, el rey ha sido tratado con cortisona" para tratar la enfermedad, explicó la Casa Real en un comunicado.

"Este tratamiento ha provocado una retención de líquidos en el organismo, que requiere atención hospitalaria", añadió.

El rey Harald de Noruega nuevamente fue ingresado al hospital. (Marcelo Hernandez/Getty Images)

Su hijo, el príncipe heredero Haakon, ejercerá la regencia durante su baja médica.

En el trono de Noruega desde 1991, Harald ha tenido en los últimos años múltiples problemas de salud que motivaron que le implantaran un marcapasos.

Sin embargo, siempre ha descartado abdicar, alegando que prestó un juramento de por vida ante el Parlamento noruego.

En febrero, fue hospitalizado por una infección y una deshidratación en Tenerife, donde realizaba una visita privada con su esposa, la reina Sonia.

