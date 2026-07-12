El príncipe Harry sorprende al realizar una sesión de yoga con cabras durante su visita a Reino Unido

El motivo del viaje del príncipe Harry a Reino Unido
La visita del hijo menor del rey Carlos III tuvo un marcado carácter institucional y benéfico. Durante su estancia también cumplió actividades relacionadas con la Fundación Invictus Games en Birmingham, ciudad que albergará una próxima edición de la competencia para militares y veteranos heridos.
Además, visitó el Hospital Infantil de Birmingham en representación de WellChild, organización de la que es patrono desde hace casi dos décadas y con la que mantiene una de sus colaboraciones benéficas más duraderas.
El viaje de Harry permitió un encuentro privado con el rey Carlos III
La estancia en Reino Unido también cobró relevancia por el enfoque familiar. Tras concluir parte de su agenda pública, Harry sostuvo un encuentro privado con el rey Carlos III en Highgrove House.
En esta reunión estuvieron presentes Meghan Markle, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, lo que permitió al monarca convivir nuevamente con sus dos nietos menores después de varios años. Ni el Palacio de Buckingham ni los Sussex revelaron detalles de la reunión.