El príncipe Harry sorprende al realizar una sesión de yoga con cabras durante su visita a Reino Unido

Durante la sesión, el duque de Sussex realizó distintas posturas de yoga mientras varias cabras caminaban entre los participantes e incluso se subían sobre ellos, en un ambiente relajado y lleno de risas.

¿Por qué el príncipe Harry hizo yoga con cabras?

De acuerdo con reportes, Harry acudió al festival como embajador de la organización y convivió con decenas de familias.

Además de la clase de yoga, participó en juegos, conversó con niños y padres de familia y respaldó el trabajo que Scotty's Little Soldiers realiza con hijos de militares fallecidos.

El príncipe Harry hace yoga con cabras durante su viaje a Reino Unido (Pool/Getty Images)

La práctica de yoga con cabras se ha popularizado en Reino Unido y otros países como una actividad que combina ejercicio, contacto con animales y relajación emocional, por lo que encajó con el enfoque del evento.

