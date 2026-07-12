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Realeza

El príncipe Harry sorprende al realizar una sesión de yoga con cabras durante su visita a Reino Unido

El príncipe Harry participó en una sesión de yoga con cabras durante un evento benéfico en Reino Unido. La actividad formó parte de una visita que también permitió un encuentro privado con el rey Carlos III.
dom 12 julio 2026 09:27 AM
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El príncipe Harry hace yoga con cabras durante su viaje a Reino Unido
El príncipe Harry hace yoga con cabras durante su viaje a Reino Unido (Pool/Getty Images)

El príncipe Harry protagonizó uno de los momentos más inesperados de su reciente visita a Reino Unido al participar en una sesión de yoga con cabras durante un evento realizado por la fundación Scotty's Little Soldiers, organización que brinda apoyo a niños y jóvenes que han perdido a uno de sus padres en el servicio militar.

La actividad formó parte del festival familiar anual de la organización y buscó ofrecer un espacio recreativo y de bienestar para las familias asistentes.

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Durante la sesión, el duque de Sussex realizó distintas posturas de yoga mientras varias cabras caminaban entre los participantes e incluso se subían sobre ellos, en un ambiente relajado y lleno de risas.

¿Por qué el príncipe Harry hizo yoga con cabras?

De acuerdo con reportes, Harry acudió al festival como embajador de la organización y convivió con decenas de familias.

Además de la clase de yoga, participó en juegos, conversó con niños y padres de familia y respaldó el trabajo que Scotty's Little Soldiers realiza con hijos de militares fallecidos.

El príncipe Harry hace yoga con cabras durante su viaje a Reino Unido
El príncipe Harry hace yoga con cabras durante su viaje a Reino Unido (Pool/Getty Images)

La práctica de yoga con cabras se ha popularizado en Reino Unido y otros países como una actividad que combina ejercicio, contacto con animales y relajación emocional, por lo que encajó con el enfoque del evento.

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El motivo del viaje del príncipe Harry a Reino Unido

La visita del hijo menor del rey Carlos III tuvo un marcado carácter institucional y benéfico. Durante su estancia también cumplió actividades relacionadas con la Fundación Invictus Games en Birmingham, ciudad que albergará una próxima edición de la competencia para militares y veteranos heridos.

Además, visitó el Hospital Infantil de Birmingham en representación de WellChild, organización de la que es patrono desde hace casi dos décadas y con la que mantiene una de sus colaboraciones benéficas más duraderas.

El viaje de Harry permitió un encuentro privado con el rey Carlos III

La estancia en Reino Unido también cobró relevancia por el enfoque familiar. Tras concluir parte de su agenda pública, Harry sostuvo un encuentro privado con el rey Carlos III en Highgrove House.

En esta reunión estuvieron presentes Meghan Markle, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, lo que permitió al monarca convivir nuevamente con sus dos nietos menores después de varios años. Ni el Palacio de Buckingham ni los Sussex revelaron detalles de la reunión.

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