El príncipe Harry y Meghan Markle regresarán a vivir a Reino Unido, aseguran

El príncipe Harry y Meghan Markle se preparan para regresar a vivir a Reino Unido junto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, seis años después de abandonar sus funciones como miembros activos de la Familia Real británica y establecerse en Estados Unidos.
De acuerdo con información publicada este 19 de agosto por People, que cita fuentes cercanas a la pareja, los duques de Sussex establecerán su residencia en Reino Unido y sus hijos comenzarán el ciclo escolar en dicho país en septiembre.
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Medios británicos también aseguran que el cambio en la dinámica familiar de los Sussex es inminente.
The Telegraph informó que Harry pretende regresar con su familia este mes y que Archie y Lilibet ya fueron inscritos en una escuela para comenzar sus clases en septiembre y que se mudarán antes de que termine agosto.
Harry y Meghan conservarán su vida en Estados Unidos, aseguran
El regreso de los Sussex a Reino Unido no implicaría, de acuerdo con los reportes, el abandono definitivo de Estados Unidos.
La nueva casa en Reino Unido será privada y no formará parte de las residencias oficiales de la Corona, señala el medio. La ubicación y la escuela de Archie y Lilibet no fueron reveladas por motivos de seguridad.
El traslado tampoco significaría un regreso de Harry y Meghan como miembros activos de la familia real. Los duques de Sussex abandonaron sus funciones oficiales en 2020 y mantienen desde entonces su independencia económica.
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Archie y Lilibet comenzarán la escuela en Reino Unido
De acuerdo con los reportes, uno de los elementos centrales de la decisión es la educación de los príncipes Archie y Lilibet, un tema que ha estado en la conversación de Harry desde hace meses.
Según People, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, comenzarán sus estudios en Reino Unido en septiembre. Hasta ahora, ambos habían crecido y asistido a la escuela en California, donde la familia estableció su residencia después de dejar Reino Unido.
El cambio supone también que los niños tendrán una presencia más frecuente en el país de origen de su papá y que estarán más cerca de su abuelo, el rey Carlos III.
Archie nació en Londres en 2019, mientras que Lilibet nació en California en 2021, después de la mudanza de sus padres a Estados Unidos.
La nueva etapa en la vida de los duques de Sussex ocurre después de señales de acercamiento entre el príncipe Harry y su papá.
El viaje familiar de julio permitió a Carlos III reunirse nuevamente con sus nietos, Archie y Lilibet después de cuatro años sin verlos. The Evening Standard reportó posteriormente que Harry mantiene la intención de fortalecer su relación con el monarca y que espera contar con su respaldo para los Juegos Invictus de Birmingham 2027.
El acercamiento entre el monarca y su hijo menor, sin embargo, contrasta con la situación que Harry mantiene con su hermano, el príncipe William.
Los medios británicos han señalado de forma reiterada que la relación entre ambos continúa marcada por la distancia surgida después de la salida de los Sussex de la vida real.
Por ahora, no existen indicios de que el regreso de Harry y Meghan vaya a modificar su condición dentro de la monarquía. Su eventual residencia en Reino Unido sería, según los reportes, una decisión familiar y personal, no un retorno a las funciones oficiales.
La seguridad del príncipe Harry vuelve a ser un factor clave
La seguridad ha sido uno de los principales obstáculos para que el príncipe Harry llevara a su familia de manera permanente a Reino Unido.
El duque ha expresado durante años su preocupación por las condiciones de protección para él, Meghan y sus hijos cuando se encuentran en territorio británico.
Harry ha asegurado en distintas ocasiones que no se sentía seguro al llevar a su familia al país después de perder determinadas condiciones de protección policial tras su salida de la familia real.
Sin embargo, a pesar de que el duque de Sussex llevó su caso a los tribunales, no obtuvo una respuesta favorable.