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Realeza

El príncipe Harry y Meghan Markle regresarán a vivir a Reino Unido, aseguran

De acuerdo con distintos reportes, los duques de Sussex regresarán a Reino Unido junto con sus hijos, Archie y Lilibet, quienes comenzarían el curso escolar en septiembre.
mié 19 agosto 2026 04:04 PM
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El príncipe Harry y Meghan Markle planean regresar a vivir a Reino Unido, donde sus hijos Archie y Lilibet irán a la escuela desde septiembre
El príncipe Harry y Meghan Markle planean regresar a vivir a Reino Unido, donde sus hijos Archie y Lilibet irán a la escuela desde septiembre (Instagram / Meghan Markle)

El príncipe Harry y Meghan Markle se preparan para regresar a vivir a Reino Unido junto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, seis años después de abandonar sus funciones como miembros activos de la Familia Real británica y establecerse en Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada este 19 de agosto por People, que cita fuentes cercanas a la pareja, los duques de Sussex establecerán su residencia en Reino Unido y sus hijos comenzarán el ciclo escolar en dicho país en septiembre.

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Medios británicos también aseguran que el cambio en la dinámica familiar de los Sussex es inminente.

The Telegraph informó que Harry pretende regresar con su familia este mes y que Archie y Lilibet ya fueron inscritos en una escuela para comenzar sus clases en septiembre y que se mudarán antes de que termine agosto.

Harry y Meghan conservarán su vida en Estados Unidos, aseguran

El regreso de los Sussex a Reino Unido no implicaría, de acuerdo con los reportes, el abandono definitivo de Estados Unidos.

El príncipe Harry y Meghan Markle planean regresar a vivir a Reino Unido, donde sus hijos Archie y Lilibet irán a la escuela desde septiembre
El príncipe Harry y Meghan Markle planean regresar a vivir a Reino Unido, donde sus hijos Archie y Lilibet irán a la escuela desde septiembre (Instagram / Meghan Markle)

People señala que la pareja conservará su residencia de Montecito, California, además de una propiedad en Portugal.

La nueva casa en Reino Unido será privada y no formará parte de las residencias oficiales de la Corona, señala el medio. La ubicación y la escuela de Archie y Lilibet no fueron reveladas por motivos de seguridad.

El traslado tampoco significaría un regreso de Harry y Meghan como miembros activos de la familia real. Los duques de Sussex abandonaron sus funciones oficiales en 2020 y mantienen desde entonces su independencia económica.

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Archie y Lilibet comenzarán la escuela en Reino Unido

De acuerdo con los reportes, uno de los elementos centrales de la decisión es la educación de los príncipes Archie y Lilibet, un tema que ha estado en la conversación de Harry desde hace meses.

El príncipe Harry y Meghan Markle planean regresar a vivir a Reino Unido, donde sus hijos Archie y Lilibet irán a la escuela desde septiembre
El príncipe Harry y Meghan Markle planean regresar a vivir a Reino Unido, donde sus hijos Archie y Lilibet irán a la escuela desde septiembre (Instagram / Meghan Markle)

Según People, el príncipe Archie, de siete años, y la princesa Lilibet, de cinco, comenzarán sus estudios en Reino Unido en septiembre. Hasta ahora, ambos habían crecido y asistido a la escuela en California, donde la familia estableció su residencia después de dejar Reino Unido.

El cambio supone también que los niños tendrán una presencia más frecuente en el país de origen de su papá y que estarán más cerca de su abuelo, el rey Carlos III.

Anuncian por error muerte de Carlos III en una estacion de radio británica
Carlos III vio a sus nietos este verano en Reino Unido (WPA Pool/Getty Images)

Archie nació en Londres en 2019, mientras que Lilibet nació en California en 2021, después de la mudanza de sus padres a Estados Unidos.

La familia ya realizó este verano una visita a Reino Unido. Durante ese viaje, Harry, Meghan y sus hijos se reunieron con Carlos III y también visitaron Althorp, la residencia de la familia Spencer y lugar donde está enterrada la princesa Diana.

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El reencuentro de Harry con el rey Carlos III

La nueva etapa en la vida de los duques de Sussex ocurre después de señales de acercamiento entre el príncipe Harry y su papá.

El viaje familiar de julio permitió a Carlos III reunirse nuevamente con sus nietos, Archie y Lilibet después de cuatro años sin verlos. The Evening Standard reportó posteriormente que Harry mantiene la intención de fortalecer su relación con el monarca y que espera contar con su respaldo para los Juegos Invictus de Birmingham 2027.

El príncipe Harry y el rey Carlos III
El príncipe Harry y el rey Carlos III (WPA Pool/Getty Images)

El acercamiento entre el monarca y su hijo menor, sin embargo, contrasta con la situación que Harry mantiene con su hermano, el príncipe William.

Los medios británicos han señalado de forma reiterada que la relación entre ambos continúa marcada por la distancia surgida después de la salida de los Sussex de la vida real.

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El distanciamiento entre Harry y William permanece, afirman reportes (The Grosby Group)

Por ahora, no existen indicios de que el regreso de Harry y Meghan vaya a modificar su condición dentro de la monarquía. Su eventual residencia en Reino Unido sería, según los reportes, una decisión familiar y personal, no un retorno a las funciones oficiales.

La seguridad del príncipe Harry vuelve a ser un factor clave

La seguridad ha sido uno de los principales obstáculos para que el príncipe Harry llevara a su familia de manera permanente a Reino Unido.

El duque ha expresado durante años su preocupación por las condiciones de protección para él, Meghan y sus hijos cuando se encuentran en territorio británico.

El príncipe Harry cambia de planes y viajará solo a Reino Unido; Meghan y sus hijos no lo acompañarán
La seguridad de su familia es un tema que sigue vigente en la agenda de Harry (Asanka Ratnayake/Getty Images)

Harry ha asegurado en distintas ocasiones que no se sentía seguro al llevar a su familia al país después de perder determinadas condiciones de protección policial tras su salida de la familia real.

Sin embargo, a pesar de que el duque de Sussex llevó su caso a los tribunales, no obtuvo una respuesta favorable.

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Príncipe Harry

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