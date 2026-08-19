El príncipe Harry y Meghan Markle regresarán a vivir a Reino Unido, aseguran

Medios británicos también aseguran que el cambio en la dinámica familiar de los Sussex es inminente.

The Telegraph informó que Harry pretende regresar con su familia este mes y que Archie y Lilibet ya fueron inscritos en una escuela para comenzar sus clases en septiembre y que se mudarán antes de que termine agosto.

Harry y Meghan conservarán su vida en Estados Unidos, aseguran

El regreso de los Sussex a Reino Unido no implicaría, de acuerdo con los reportes, el abandono definitivo de Estados Unidos.

El príncipe Harry y Meghan Markle planean regresar a vivir a Reino Unido, donde sus hijos Archie y Lilibet irán a la escuela desde septiembre (Instagram / Meghan Markle)

People señala que la pareja conservará su residencia de Montecito, California, además de una propiedad en Portugal.

La nueva casa en Reino Unido será privada y no formará parte de las residencias oficiales de la Corona, señala el medio. La ubicación y la escuela de Archie y Lilibet no fueron reveladas por motivos de seguridad.

El traslado tampoco significaría un regreso de Harry y Meghan como miembros activos de la familia real. Los duques de Sussex abandonaron sus funciones oficiales en 2020 y mantienen desde entonces su independencia económica.

