Reina Camila revela lo difícil que fue mantener en secreto el cáncer de Carlos III

Camila, de 79 años, en un breve video realizado con la asociación de apoyo a los enfermos de cáncer Maggie's, recuerda los días previos a que se hiciera pública la enfermedad del monarca.

"En aquel momento nadie podía decir nada. Fue bastante difícil", cuenta en el vídeo, publicado en la cuenta oficial de la familia real británica en redes sociales. "Estuve a punto de decir algo, pero sentí que no era el momento", añade.

La reina recuerda especialmente una visita que realizó el 31 de enero de 2024 a un centro de Maggie's en el Royal Free Hospital de Londres.



“I remember coming to see a Maggie’s just after the King being diagnosed.” In a conversation with Dame Laura Lee DBE, CEO of Maggie’s, Her Majesty speaks for the first time about her emotional official visit to Maggie’s, days before The King’s cancer diagnosis was announced.… pic.twitter.com/IjkyUYAoW3 — The Royal Family (@RoyalFamily) August 19, 2026

En ese momento, Carlos III ya había recibido el diagnóstico de cáncer, aunque todavía no se había hecho público.

El Palacio de Buckingham no anunciaría la noticia hasta cinco días después, el 5 de febrero.

"Tenía ganas de contarlo, pero, evidentemente, no podía", explicó Camila durante una conversación grabada con Laura Lee, directora general de Maggie's, quien elogió la valentía demostrada por la reina durante aquel periodo.