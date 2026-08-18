"Profundamente insegura": Charles Spencer revela el lado que pocos conocieron de Lady Di

Charles Spencer revela el lado que pocos conocieron de Lady Di

El libro, que en español tendrá el título de El canto del cisne. Diana, mi hermana, tiene como objetivo "contar la verdad" sobre la princesa, desde una fuente de su familia, explica Spencer en el comunicado de Flammarion.

Charles Spencer es el hermano menor de la princesa, fallecida el 31 de agosto de 1997 en París a los 36 años.

"Por primera vez, Charles Spencer relata en detalle la extraordinaria historia de su vida junto a Diana y de la trágica semana que siguió a su muerte", añade la editorial.

Charles Spencer publicará un nuevo libro contando el lado menos conocido de Lady Di. (AFP)

El libro será publicado el 22 de septiembre por la editorial Penguin Michael Joseph en Reino Unido y por Penguin Press en Estados Unidos, y será traducido a 12 idiomas. En España lo distribuirá Plaza & Janés (Penguin Random House).

En el libro, Spencer afirma que quiere "hablar en nombre de Diana y hacerlo de manera positiva".

Spencer fue quien pronunció el elogio fúnebre durante el funeral de la princesa en la abadía de Westminster, en Londres.

"Espero que esta obra interese a todos aquellos que todavía conservan con cariño el recuerdo de Diana tal y como la conocieron cuando estaba viva", añade.