Kate Middleton es la reina de Wimbledon e impacta con un outfit rojo de Alexander McQueen en la final femenil del torneo

Kate Middleton en la final femenil del Torneo de Wimbledon 2026 (HENRY NICHOLLS/AFP)

La aparición de Kate en la cancha principal durante la final femenil de Wimbledon, una de las citas más importantes del calendario del tenis en todo el mundo, fue recibida con una ovación por parte del público, un claro reflejo del vínculo que ha consolidado Kate con el torneo y sus asistentes a lo largo de los años.

Kate Middleton: una presencia habitual en Wimbledon

La asistencia de la princesa de Gales a Wimbledon se ha convertido en una tradición del verano británico. Salvo en contadas ocasiones por compromisos oficiales o motivos de salud, Kate Middleton suele acudir tanto a la final femenil como a la varonil, consolidándose como una de las figuras más esperadas fuera de la cancha.

En esta edición, su presencia también forma parte de la reactivación gradual de su agenda pública, luego de reducir sus compromisos oficiales durante el año pasado mientras recibía tratamiento contra el cáncer del cual se encuentra en remisión y muy repuesta, pues ha recuperado incluso su envidiable condición física como dejó ver recientemente.