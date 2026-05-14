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Realeza

Kate Middleton cierra su gira en Italia aprendiendo a hacer auténtica pasta italiana

Kate Middleton cerró su visita oficial a Italia con una clase de preparación de pasta, un momento espontáneo que rápidamente conquistó redes.
jue 14 mayo 2026 11:04 AM
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Katew Middleton tomó una clase de pasta en su visita a Italia. (AFP)
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Kate Middleton cierra su gira en Italia aprendiendo a hacer auténtica pasta italiana

Kate Middleton preparó 'tortelli', una especialidad regional similar a los ravioles, en un hotel rural cerca de la ciudad de Reggio Emilia.

Con un gesto algo inseguro, la princesa de Gales trabajó la masa, puso el relleno y recortó las piezas de pasta mientras el chef Iván Lampredi la asistía.

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Katew Middleton tomó una clase de pasta en su visita a Italia. (AFP)

"Perdón, voy muy lenta", se la oyó decir en un momento. "No se preocupe", le respondió Lampredi cuando ella cortaba la pasta.

Más temprano, Kate visitó un jardín de infantes que aplica el aprendizaje basado en la naturaleza y un centro que enseña a niños sobre reciclaje.

La visita de la princesa de Gales, cuyo esposo, el príncipe William, es el heredero al trono británico, se centró en la educación en la primera infancia.

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Katew Middleton tomó una clase de pasta en su visita a Italia. (AFP)

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Kate Middleton brilla en su primera gira internacional en solitario

El tema es muy cercano al corazón de la princesa, madre de tres hijos:George, de 12 años; Charlotte, de 11; y Louis, de ocho.

Kate fue recibida por cientos de personas que la aclamaban en Reggio Emilia al inicio de su visita, el miércoles.

El último viaje oficial de Kate al extranjero ocurrió en diciembre de 2022, cuando viajó con William a Boston, en Estados Unidos, para la entrega del premio medioambiental Earthshot.

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Katew Middleton tomó una clase de pasta en su visita a Italia. (AFP)

En marzo de 2024 anunció que le habían diagnosticado cáncer, sin revelar de qué tipo, y que había comenzado la quimioterapia.

En enero de 2025 anunció que el cáncer estaba en remisión y, desde entonces, ha ido retomando poco a poco sus funciones públicas como miembro de la familia real.

En 2021 creó el Royal Foundation Centre for Early Childhood, con el objetivo de destacar la importancia de los primeros años de vida de un niño.

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