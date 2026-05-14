Kate Middleton cierra su gira en Italia aprendiendo a hacer auténtica pasta italiana

Kate Middleton preparó 'tortelli', una especialidad regional similar a los ravioles, en un hotel rural cerca de la ciudad de Reggio Emilia.

Con un gesto algo inseguro, la princesa de Gales trabajó la masa, puso el relleno y recortó las piezas de pasta mientras el chef Iván Lampredi la asistía.

Katew Middleton tomó una clase de pasta en su visita a Italia. (AFP)

"Perdón, voy muy lenta", se la oyó decir en un momento. "No se preocupe", le respondió Lampredi cuando ella cortaba la pasta.

Más temprano, Kate visitó un jardín de infantes que aplica el aprendizaje basado en la naturaleza y un centro que enseña a niños sobre reciclaje.

La visita de la princesa de Gales, cuyo esposo, el príncipe William, es el heredero al trono británico, se centró en la educación en la primera infancia.