Kate Middleton y el príncipe William se reunieron en privado con Taylor Swift y Travis Kelce antes de la boda

La información dada a conocer por People confirma que se trató de la primera ocasión en que Kate Middleton convivió personalmente con Taylor y Travis y que sirvió para conversar sobre una posible participación del príncipe William en el podcast New Heights, conducido por Travis y su hermano, Jason Kelce, que finalmente se estrenó este viernes, coincidiendo con el enlace de los ahora esposos.

Tras su encuentro con Taylor Swift, el príncipe William participó en el podcast de Travis Kelce

El encuentro de Taylor Swift y Travis Kelce con los príncipes de Gales terminó materializándose en un episodio especial del podcast New Heights publicado este 3 de julio, donde Travis confirmó que invitó personalmente a William tras la reunión en Londres y mencionó que ambos hablaron sobre el Aston Villa F.C., equipo del que el hijo mayor de Carlos III es un fan acérrimo, además del Mundial de futbol.

El encuentro entre ambas parejas también ayudó a despejar las especulaciones que surgieron hace unas semanas sobre la posible asistencia de William y Kate a la llamada boda del año.

El príncipe William participa en el podcast 'New Heights' de los hermanos Jason y Travis Kelce (Instagram / New Heights)

Durante una entrevista radiofónica, William respondió en tono relajado que esperaba recibir una invitación, comentario que alimentó las versiones. Sin embargo, posteriormente se confirmó que ni él ni Kate asistirían al enlace.