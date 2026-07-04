En el contexto de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York, salió a la luz que la pareja sostuvo un encuentro privado con el príncipe William y Kate Middleton durante una visita a Londres realizada en mayo.
Kate Middleton y el príncipe William se reunieron en privado con Taylor Swift y Travis Kelce antes de la boda
La información dada a conocer por People confirma que se trató de la primera ocasión en que Kate Middleton convivió personalmente con Taylor y Travis y que sirvió para conversar sobre una posible participación del príncipe William en el podcast New Heights, conducido por Travis y su hermano, Jason Kelce, que finalmente se estrenó este viernes, coincidiendo con el enlace de los ahora esposos.
Tras su encuentro con Taylor Swift, el príncipe William participó en el podcast de Travis Kelce
El encuentro de Taylor Swift y Travis Kelce con los príncipes de Gales terminó materializándose en un episodio especial del podcast New Heights publicado este 3 de julio, donde Travis confirmó que invitó personalmente a William tras la reunión en Londres y mencionó que ambos hablaron sobre el Aston Villa F.C., equipo del que el hijo mayor de Carlos III es un fan acérrimo, además del Mundial de futbol.
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El encuentro entre ambas parejas también ayudó a despejar las especulaciones que surgieron hace unas semanas sobre la posible asistencia de William y Kate a la llamada boda del año.
Durante una entrevista radiofónica, William respondió en tono relajado que esperaba recibir una invitación, comentario que alimentó las versiones. Sin embargo, posteriormente se confirmó que ni él ni Kate asistirían al enlace.
William y Taylor Swift: una amistad que comenzó hace más de una década
La relación de amistad entre el príncipe William y Taylor Swift viene de tiempo atrás, cuando coincidieron en 2013 en una gala benéfica en el Palacio de Kensington, donde la cantante sorprendió al príncipe al invitarlo a interpretar “Livin' on a Prayer” junto a Jon Bon Jovi, una escena que el propio William ha recordado en distintas ocasiones como uno de los momentos más inesperados de su vida.
Años después, en junio de 2024, William asistió al concierto de The Eras Tour en el estadio de Wembley acompañado por sus hijos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte.
Tras el espectáculo, los tres convivieron en camerinos con Taylor Swift y Travis Kelce, y sellaron aquel encuentro con una fotografía que rápidamente se viralizó y confirmó la cercanía entre ambos.
El príncipe William y Kate Middleton y la boda de Taylor Swift
De acuerdo con People, el encuentro privado celebrado este año entre los príncipes de Gales y Taylor Swift y Travis Kelce fortaleció el vínculo que ya existía entre William y la cantante y ocurrió en medio de los preparativos finales para la boda de la cantante y el jugador de la NFL, que finalmente congregó a una larga lista de celebridades en el Madison Square Garden.
Si bien William y Kate no acudieron a la cita, otras figuras como Karlie Kloss, Camila Cabello, Brad Pitt, Ethan Hawke, Hugh Grant y muchos más acompañaron a la pareja en el día más importante de sus vidas en el corazón de Manhattan.