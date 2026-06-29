Tras superar el cáncer, Kate Middleton escala las tres montañas más altas del Reino Unido en 24 horas

Kate , que desde enero de 2025 se encuentra en remisión de un cáncer cuya existencia hizo pública en marzo de 2024, y del que no se ha revelado su naturaleza, explicó en Instagram que completó el "National Three Peaks Challenge" en apoyo a la Royal Marsden Cancer Charity, que ayuda a personas con cáncer vinculada al hospital donde ella misma recibió tratamiento.

"He completado el National Three Peaks Challenge no solo como un esfuerzo físico, sino también como una oportunidad para explorar la vida más allá del diagnóstico y devolver algo a quienes me han ayudado", escribió la princesa.

El mensaje iba acompañado de una fotografía en la que aparece posando en un paisaje nublado rocoso, vestida con ropa de senderismo, una gorra, la capucha puesta y unos bastones de marcha sujetos a la mochila.

Kate añadió que espera que esta iniciativa contribuya a "transformar el acceso a los cuidados holísticos (un enfoque integral de la atención al paciente) y la comprensión de su importancia, para favorecer su recuperación y la curación".