Despiden a empleado de hospital por intentar vender historial clínico de Kate Middleton

El caso generó gran preocupación en Reino Unido cuando salió a la luz que alguien había tratado de acceder a datos privados de la esposa del príncipe William mientras recibía tratamiento médico.

Más de dos años después, las autoridades terminaron su investigación y tomaron medidas contra el responsable.

Kate Middleton (Shutterstock)

La Information Commissioner's Office (ICO), organismo encargado de proteger la privacidad y los datos personales en Reino Unido, informó que terminó la investigación penal abierta en marzo de 2024 tras una denuncia presentada por la London Clinic, el exclusivo hospital privado donde fue atendida Kate Middleton.

Según el organismo, la investigación confirmó el "uso indebido deliberado de información personal altamente sensible" y un intento de divulgar esos datos a cambio de una compensación económica. Aunque la ICO no identificó públicamente a la persona involucrada, sí confirmó que se trataba de un antiguo trabajador sanitario que recibió una advertencia formal.