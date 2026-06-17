Uno de los episodios más delicados para Kate Middleton acaba de tener por fin un desenlace . Las autoridades británicas confirmaron que una persona que trabajaba en la London Clinic, el hospital en el que la princesa fue sometida a una cirugía, intentó vender su historial clínico confidencial durante su hospitalización en 2024, ya fue despedida y advertida formalmente por el organismo británico de protección de datos.
Despiden a empleado de hospital por intentar vender historial clínico de Kate Middleton
Despiden a empleado de hospital por intentar vender historial clínico de Kate Middleton
El caso generó gran preocupación en Reino Unido cuando salió a la luz que alguien había tratado de acceder a datos privados de la esposa del príncipe William mientras recibía tratamiento médico.
Más de dos años después, las autoridades terminaron su investigación y tomaron medidas contra el responsable.
La Information Commissioner's Office (ICO), organismo encargado de proteger la privacidad y los datos personales en Reino Unido, informó que terminó la investigación penal abierta en marzo de 2024 tras una denuncia presentada por la London Clinic, el exclusivo hospital privado donde fue atendida Kate Middleton.
Según el organismo, la investigación confirmó el "uso indebido deliberado de información personal altamente sensible" y un intento de divulgar esos datos a cambio de una compensación económica. Aunque la ICO no identificó públicamente a la persona involucrada, sí confirmó que se trataba de un antiguo trabajador sanitario que recibió una advertencia formal.
La hospitalización de Kate Middleton que desató especulaciones
La controversia ocurrió durante uno de los momentos más difíciles para la familia real británica. Kate fue ingresada en la London Clinic el 16 de enero de 2024 para someterse a una importante cirugía abdominal, de la cual no se dieron a conocer más detalles.
La situación también abrió un debate sobre la privacidad de las figuras públicas y el derecho de los pacientes a mantener en reserva información relacionada con su salud, especialmente en casos de alta sensibilidad.
Tras conocerse la resolución, la London Clinic aseguró que colaboró plenamente con las autoridades durante toda la investigación y subrayó que el incidente fue aislado.