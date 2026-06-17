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Realeza

Despiden a empleado de hospital por intentar vender historial clínico de Kate Middleton

Tras meses de investigación, las autoridades británicas de protección de datos cerraron el caso sobre el intento de vender información médica de Kate Middleton durante su tratamiento contra el cáncer.
mié 17 junio 2026 11:56 AM
Peter Phillips and Harriet Sperling's Wedding, All Saints Church, Kemble, Cirencester, UK - 06 Jun 2026
Kate Middleton. (Shutterstock)
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Despiden a empleado de hospital por intentar vender historial clínico de Kate Middleton

El caso generó gran preocupación en Reino Unido cuando salió a la luz que alguien había tratado de acceder a datos privados de la esposa del príncipe William mientras recibía tratamiento médico.

Más de dos años después, las autoridades terminaron su investigación y tomaron medidas contra el responsable.

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Kate Middleton (Shutterstock)

La Information Commissioner's Office (ICO), organismo encargado de proteger la privacidad y los datos personales en Reino Unido, informó que terminó la investigación penal abierta en marzo de 2024 tras una denuncia presentada por la London Clinic, el exclusivo hospital privado donde fue atendida Kate Middleton.

Según el organismo, la investigación confirmó el "uso indebido deliberado de información personal altamente sensible" y un intento de divulgar esos datos a cambio de una compensación económica. Aunque la ICO no identificó públicamente a la persona involucrada, sí confirmó que se trataba de un antiguo trabajador sanitario que recibió una advertencia formal.

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La hospitalización de Kate Middleton que desató especulaciones

La controversia ocurrió durante uno de los momentos más difíciles para la familia real británica. Kate fue ingresada en la London Clinic el 16 de enero de 2024 para someterse a una importante cirugía abdominal, de la cual no se dieron a conocer más detalles.

La situación también abrió un debate sobre la privacidad de las figuras públicas y el derecho de los pacientes a mantener en reserva información relacionada con su salud, especialmente en casos de alta sensibilidad.

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Los príncipes de Gales han sabido superar las adversidades. (Getty Images)

Tras conocerse la resolución, la London Clinic aseguró que colaboró plenamente con las autoridades durante toda la investigación y subrayó que el incidente fue aislado.

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