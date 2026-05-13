Kate Middleton viaja sola a Italia en su primera gira oficial tras superar el cáncer

La princesa de Gales, esposa del heredero al trono británico, William, llegó a media jornada a la ciudad de Reggio Emilia (norte de Italia), para cumplir actividades con el Centro para la Primera Infancia, que creó en 2021.

Esta ciudad dio nombre a la pedagogía Reggio, basada en la idea de que cada niño es, por naturaleza, creativo e inteligente. Fue recibida por el alcalde de la ciudad, Marco Massari, mientras que decenas de personas ondeaban banderas británicas y pancartas con mensajes como "Ciao Kate" y "We love you".

Kate Middleton en Italia. (AFP)

La última visita oficial al extranjero de Catalina se remonta a diciembre de 2022, cuando viajó a Boston, en Estados Unidos, junto a su esposo William, para la entrega de su premio Earthshot sobre medioambiente.

Kate Middleton regresa a la vida pública tras superar el cáncer

La princesa de Gales anunció en marzo de 2024 que padece un cáncer, cuya naturaleza no fue divulgada, y por el que siguió un tratamiento de quimioterapia. Diez meses después, en enero de 2025, Kate informó que estaba en remisión de ese cáncer.

Desde entonces, la esposa del heredero al trono ha regresado de manera gradual a la vida pública, participando en actividades especialmente dedicadas a la primera infancia.

La enfermedad de Kate, de 44 años, se hizo pública un mes después del anuncio del cáncer de su suegro, el rey Carlos III, del que tampoco se ha precisado su naturaleza.

Kate Middleton en Italia. (AFP)

El rey, de 77 años, indicó en diciembre que su estado de salud había mejorado y que su tratamiento se reduciría en 2026.

La educación infantil es un tema muy importante para la princesa, que tiene tres hijos, Jorge, de 12 años, Carlota, de 11, y Luis, de 8. En 2021, Catalina creó el Centro para la Primera Infancia y trabaja para concienciar sobre la importancia de los primeros años de vida de un niño.