Después de semanas de versiones encontradas sobre los planes de viaje del príncipe Harry y su familia, nuevas versiones coinciden en que Meghan Markle, el príncipe Archie y la princesa Lilibet viajarán finalmente al Reino Unido para reunirse con el duque de Sussex, en lo que será la primera visita de los niños al país desde el Jubileo de Platino de la difunta Isabel II en 2022.
Meghan y los príncipes Archie y Lilibet viajarán finalmente a Reino Unido para encontrarse con Harry ¿y con Carlos III?
Meghan Markle y sus hijos sí viajarán a Reino Unido con el príncipe Harry
La información dada a conocer por The Telegraph supone un cambio de planes respecto a los reportes difundidos a finales de junio e incluso a principios de julio, cuando se aseguraba que Meghan y sus hijos no acompañarían a Harry debido a las preocupaciones sobre su seguridad tras la pérdida de la protección policial financiada por el Estado británico.
Según el medio británico, Meghan y los niños no participarán en actos públicos relacionados con los compromisos de Harry en Reino Unido, quien asiste a un evento de los Invictus Games en Birmingham.
El objetivo del viaje sería estrictamente privado y permitiría que la familia vuelva a reunirse tras varios días en los que el príncipe permaneció solo en territorio británico.
¿El rey Carlos III podrá ver a sus nietos, Archie y Lilibet?
El viaje de los Sussex también abre la posibilidad de un encuentro entre los príncipes Archie y Lilibet con su abuelo, el rey Carlos III, una reunión que, de concretarse, tendría un fuerte significado familiar.
El monarca únicamente ha visto en una ocasión a Lilibet, durante la visita realizada por Harry y su familia en 2022 con motivo del Jubileo de Platino de la fallecida reina Isabel II, mientras que el contacto entre el rey y sus nietos ha sido prácticamente inexistente desde que Harry y Meghan se establecieron en California tras abandonar sus funciones como miembros activos de la Familia Real en 2020.
La eventual reunión se produciría en un contexto especialmente delicado para el príncipe Harry. Hace apenas unos días perdió una nueva batalla judicial relacionada con las demandas por obtención ilícita de información contra varios periódicos británicos, un revés que se suma al litigio que mantiene desde hace años por la protección policial durante sus visitas al Reino Unido.
Precisamente esa cuestión había sido identificada por el propio duque como el principal obstáculo para viajar con Meghan y sus hijos a su país natal.
La ‘odisea’ del príncipe Harry y su familia para viajar a Reino Unido
Durante las últimas semanas, el propio itinerario de la familia Sussex reflejó la incertidumbre que rodeaba la visita.
En junio trascendió que el príncipe Harry, Meghan y sus hijos, Archie y Lilibet, viajarían juntos a Reino Unido con motivo de los eventos relacionados con los Invictus Games de Birmingham.
Días después surgieron versiones de que el viaje familiar había sido cancelado por motivos de seguridad, antes de que nuevas informaciones apuntaran a que los planes habían vuelto a modificarse y que Meghan viajaría finalmente con los niños para un encuentro privado con Harry.
Aunque ni los Sussex ni el Palacio de Buckingham han confirmado una reunión con Carlos III o con otros miembros de la Familia Real, el desplazamiento alimenta las expectativas sobre un posible acercamiento entre ambas partes después de varios años marcados por las tensiones derivadas de la salida de los Sussex de la institución, las entrevistas concedidas por la pareja y la publicación de las memorias de Harry.
Sin embargo, el escenario continúa siendo complejo. El viaje no implica un restablecimiento de las relaciones entre la familia del príncipe Harry y la Corona, sino que representa una oportunidad para retomar el contacto familiar en un formato estrictamente privado.
Tampoco modifica la situación de Harry respecto a la seguridad oficial durante sus estancias en Reino Unido, un asunto que sigue pendiente de revisión y que ha condicionado la forma en que él y su familia organizan sus visitas al país.
De confirmarse el encuentro con Carlos III, sería uno de los episodios familiares más relevantes entre ambas partes desde 2022. No obstante, por ahora los reportes coinciden en que la prioridad de los Sussex es mantener un perfil bajo durante la estancia de Meghan, Archie y Lilibet, sin apariciones públicas y con el foco puesto en la convivencia familiar.