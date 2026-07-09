Meghan y los príncipes Archie y Lilibet viajarán finalmente a Reino Unido para encontrarse con Harry ¿y con Carlos III?

Meghan Markle y sus hijos sí viajarán a Reino Unido con el príncipe Harry

La información dada a conocer por The Telegraph supone un cambio de planes respecto a los reportes difundidos a finales de junio e incluso a principios de julio, cuando se aseguraba que Meghan y sus hijos no acompañarían a Harry debido a las preocupaciones sobre su seguridad tras la pérdida de la protección policial financiada por el Estado británico.

Según el medio británico, Meghan y los niños no participarán en actos públicos relacionados con los compromisos de Harry en Reino Unido, quien asiste a un evento de los Invictus Games en Birmingham.

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El objetivo del viaje sería estrictamente privado y permitiría que la familia vuelva a reunirse tras varios días en los que el príncipe permaneció solo en territorio británico.