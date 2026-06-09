El inesperado reencuentro de Kate Middleton con Rupert Finch, su novio antes del príncipe William

La ceremonia, celebrada el pasado fin de semana, reunió a varios miembros de la realeza y a numerosas figuras cercanas a la familia Windsor. Entre los invitados se encontraba Rupert Finch, quien asistió acompañado de su esposa, Lady Natasha Rufus Isaacs, amiga cercana de la princesa de Gales y cofundadora de la firma de moda Beulah London.

Kate Middleton y el príncipe William. (Shutterstock)

Aunque no trascendieron imágenes de una interacción directa entre ellos, la coincidencia no pasó desapercibida, especialmente por la historia que ambos compartieron durante sus años universitarios.

La historia de amor de Kate Middleton antes del príncipe William

Kate Middleton (Shutterstock)

Mucho antes de convertirse en una de las mujeres más influyentes de la monarquía británica, Kate Middleton tuvo un breve romance con Rupert Finch mientras estudiaba en la Universidad de St. Andrews, en Escocia.

De acuerdo con reportes, Rupert Finch era varios años mayor que Kate y ambos coincidieron en la universidad a principios de la década de los 2000. La relación fue discreta y terminó poco antes de que Middleton comenzara a acercarse al entonces príncipe William.

Fue precisamente en St. Andrews donde nació la historia de amor que cambiaría para siempre la vida de Kate. Tras varios años de noviazgo, William y Kate se comprometieron en 2010 y se casaron en una ceremonia histórica celebrada en la Abadía de Westminster en abril de 2011.

Curiosamente, Rupert Finch también estuvo presente en aquella boda real, una muestra de que la relación entre ambos quedó en buenos términos.