La boda de Peter Phillips, hijo de la princesa Ana y nieto mayor de la reina Isabel II, dejó más de un momento memorable para la familia real británica.
Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue el inesperado reencuentro entre Kate Middleton y Rupert Finch, su ex novio, con quien tuvo una relación antes de iniciar su historia de amor con el príncipe William.
Publicidad
El inesperado reencuentro de Kate Middleton con Rupert Finch, su novio antes del príncipe William
La ceremonia, celebrada el pasado fin de semana, reunió a varios miembros de la realeza y a numerosas figuras cercanas a la familia Windsor. Entre los invitados se encontraba Rupert Finch, quien asistió acompañado de su esposa, Lady Natasha Rufus Isaacs, amiga cercana de la princesa de Gales y cofundadora de la firma de moda Beulah London.
Aunque no trascendieron imágenes de una interacción directa entre ellos, la coincidencia no pasó desapercibida, especialmente por la historia que ambos compartieron durante sus años universitarios.
La historia de amor de Kate Middleton antes del príncipe William
Mucho antes de convertirse en una de las mujeres más influyentes de la monarquía británica, Kate Middleton tuvo un breve romance con Rupert Finch mientras estudiaba en la Universidad de St. Andrews, en Escocia.
De acuerdo con reportes, Rupert Finch era varios años mayor que Kate y ambos coincidieron en la universidad a principios de la década de los 2000. La relación fue discreta y terminó poco antes de que Middleton comenzara a acercarse al entonces príncipe William.
Fue precisamente en St. Andrews donde nació la historia de amor que cambiaría para siempre la vida de Kate. Tras varios años de noviazgo, William y Kate se comprometieron en 2010 y se casaron en una ceremonia histórica celebrada en la Abadía de Westminster en abril de 2011.
Curiosamente, Rupert Finch también estuvo presente en aquella boda real, una muestra de que la relación entre ambos quedó en buenos términos.
Publicidad
Quién es Rupert Finch, el exnovio de Kate Middleton
Lejos del foco mediático que acompaña a la familia real, Rupert Finch ha desarrollado una exitosa carrera en el sector financiero. Actualmente trabaja en el ámbito de la inversión y mantiene una vida mucho más discreta que la de los Windsor.
Desde 2013 está casado con Lady Natasha Rufus Isaacs, aristócrata británica y amiga de Kate Middleton.
La pareja comparte dos hijos y suele asistir a algunos eventos relacionados con la alta sociedad británica. La boda también marcó una de las apariciones más comentadas de Kate Middleton en las últimas semanas, en medio de su regreso gradual a la agenda pública tras los desafíos personales y de salud que enfrentó durante el último año.