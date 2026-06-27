El príncipe George ve a futuro desde la cabina de piloto y conmemora con Kate Middleton el Día de las Fuerzas Armadas

La tradición militar de la monarquía británica

La visita Kate Middleton y su hijo, el príncipe George, a RAF Coningsby también conecta con otra tradición profundamente arraigada dentro de la monarquía británica. Desde hace generaciones, los herederos al trono reciben formación militar antes de asumir mayores responsabilidades institucionales.

Los príncipes de Gales y sus hijos en Trooping the Colour 2026 (Shutterstock/Shutterstock)

El rey Carlos III sirvió en la Royal Navy y obtuvo la calificación como piloto de la Royal Air Force y de la Marina Real. El príncipe William, por su parte, se graduó en la Real Academia Militar de Sandhurst y posteriormente trabajó como piloto de búsqueda y rescate de la Real Fuerza Aérea (RAF, por sus siglas en inglés) antes de desempeñarse como piloto de ambulancias aéreas en East Anglia.

Aunque todavía faltan varios años para que George tome decisiones sobre su propia carrera militar, la expectativa es que continúe esa tradición, ya sea mediante servicio activo o una formación equivalente adaptada a su futuro papel constitucional.

Una afición que ya comienza a desarrollarse

Por otra parte, el interés del príncipe George por la aviación es un tema que se ha vuelto constante para sus papás. Durante los últimos años, William ha revelado en distintas ocasiones que su hijo muestra una fuerte curiosidad por los aviones y el vuelo.

Medios británicos han informado que el príncipe ya ha tenido sus primeras experiencias de vuelo en un aeródromo privado, siguiendo una afición compartida por varias generaciones de la Casa de Windsor.

La visita a RAF Coningsby reforzó esa imagen. Las fotografías y el video muestran a George observando de cerca los históricos Spitfire y Hurricane que forman parte del Battle of Britain Memorial Flight, unidad encargada de preservar aeronaves que participan en ceremonias nacionales como Trooping the Colour y otras conmemoraciones oficiales.