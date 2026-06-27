El príncipe George ve a futuro desde la cabina de piloto y conmemora con Kate Middleton el Día de las Fuerzas Armadas
El príncipe George inicia una nueva etapa en su preparación como heredero al trono británico. Sus primeras apariciones en actos vinculados con las Fuerzas Armadas delinean el proceso de formación del futuro rey.
La imagen del príncipe George recorriendo los hangares de la base de la RAF Coningsby junto a Kate Middleton puede entenderse como el primer capítulo de una nueva etapa en su formación.
A pocas semanas de cumplir 13 años, el segundo en la línea de sucesión al trono comienza a asumir un papel más visible dentro de la estrategia de preparación diseñada por los príncipes de Gales con miras a preparar a su primogénito en el difícil camino que heredó como futuro rey.
Publicidad
El príncipe George conmemora junto a Kate Middleton el Día de las Fuerzas Armadas
Con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, el príncipe George acompañó a su mamá durante una visita al escuadrón Battle of Britain Memorial Flight, donde conoció de cerca algunos de los aviones históricos más emblemáticos de la aviación británica, conversó con pilotos e ingenieros y pudo subir a la cabina de un Spitfire.
El mensaje difundido por los príncipes de Gales en redes sociales destacó la importancia de conocer "la extraordinaria historia de estas aeronaves" y de reconocer "el valor, la habilidad y la dedicación de quienes han servido y continúan sirviendo".
Estas apariciones, en un año que se vuelve crucial en la formación académica del hijo mayor de William y Kate, forman parte de un proceso gradual para familiarizar al joven príncipe con una de las responsabilidades más importantes que tendrá como soberano: convertirse en comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Reino Unido.
Publicidad
La tradición militar de la monarquía británica
La visita Kate Middleton y su hijo, el príncipe George, a RAF Coningsby también conecta con otra tradición profundamente arraigada dentro de la monarquía británica. Desde hace generaciones, los herederos al trono reciben formación militar antes de asumir mayores responsabilidades institucionales.
El rey Carlos III sirvió en la Royal Navy y obtuvo la calificación como piloto de la Royal Air Force y de la Marina Real. El príncipe William, por su parte, se graduó en la Real Academia Militar de Sandhurst y posteriormente trabajó como piloto de búsqueda y rescate de la Real Fuerza Aérea (RAF, por sus siglas en inglés) antes de desempeñarse como piloto de ambulancias aéreas en East Anglia.
Aunque todavía faltan varios años para que George tome decisiones sobre su propia carrera militar, la expectativa es que continúe esa tradición, ya sea mediante servicio activo o una formación equivalente adaptada a su futuro papel constitucional.
Una afición que ya comienza a desarrollarse
Por otra parte, el interés del príncipe George por la aviación es un tema que se ha vuelto constante para sus papás. Durante los últimos años, William ha revelado en distintas ocasiones que su hijo muestra una fuerte curiosidad por los aviones y el vuelo.
Medios británicos han informado que el príncipe ya ha tenido sus primeras experiencias de vuelo en un aeródromo privado, siguiendo una afición compartida por varias generaciones de la Casa de Windsor.
La visita a RAF Coningsby reforzó esa imagen. Las fotografías y el video muestran a George observando de cerca los históricos Spitfire y Hurricane que forman parte del Battle of Britain Memorial Flight, unidad encargada de preservar aeronaves que participan en ceremonias nacionales como Trooping the Colour y otras conmemoraciones oficiales.
Publicidad
Eton, la siguiente etapa de la formación del príncipe George
El próximo septiembre marcará otro momento clave para los Gales. El Palacio de Kensington confirmó que el príncipe George ingresará a Eton College, el prestigioso internado fundado en 1440 donde estudiaron su papá, el príncipe William, y su tío, el príncipe Harry.
Durante meses existieron especulaciones sobre si seguiría el camino académico de Kate, quien estudió en Marlborough College, pero finalmente los príncipes de Gales optaron por la tradición familiar paterna.
La decisión también responde a razones prácticas. Eton se encuentra a apenas unos minutos de Adelaide Cottage, la residencia familiar en Windsor, lo que permitirá a George mantener un contacto frecuente con sus padres mientras inicia la vida en internado.
Considerado uno de los colegios más prestigiosos del Reino Unido, Eton ha formado a 23 primeros ministros del Reino Unido, así como diplomáticos, militares y miembros de la aristocracia británica.
Para un futuro monarca representa mucho más que una escuela; es un entorno donde se desarrollan liderazgo, disciplina, capacidad de representación pública y una extensa red de relaciones que suele acompañar a sus alumnos durante toda la vida.