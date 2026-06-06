Kate Middleton brilla bajo la lluvia en la boda real de su primo político Peter Phillips con Harriet Sperling

Boda real de Peter Phillips y Harriet Sperling (Victoria Jones/Shutterstock/Victoria Jones/Shutterstock)

Así fue la boda de Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, con su prometida Harriet Sperling

La ceremonia tuvo lugar en la histórica iglesia de All Saints, muy cerca de Gatcombe Park, la residencia campestre de la princesa Ana, mamá del novio.

El entorno rural, las calles llenas de curiosos y la llegada de los miembros de los Windsor dieron al evento un aire íntimo, aunque claramente real.

Boda real de Peter Phillips y Harriet Sperling (Victoria Jones/Shutterstock/Victoria Jones/Shutterstock)

Kate Middleton acudió junto al príncipe William y se convirtió en uno de los personajes que más llamaron la atención. La futura reina consorte eligió un vestido en tono rosado de Roland Mouret y complementó el outfit con joyas que pertenecieron a la fallecida princesa Diana.

La lista de invitados reunió a buena parte de la Familia Real británica. Entre los asistentes figuraron el rey Carlos III y la reina Camila, la princesa Ana y su esposo, Sir Tim Laurence, además de Mark Phillips, padre del novio.

Boda real de Peter Phillips y Harriet Sperling (Victoria Jones/Shutterstock/Victoria Jones/Shutterstock)

También acudieron Zara y Mike Tindall, las princesas Beatriz y Eugenia con sus respectivos esposos, así como Eduardo y Sofía, el duque y la duquesa de Edimburgo.

Las ausencias también generaron comentarios. El príncipe Harry y Meghan Markle no formaron parte de la celebración, mientras que el expríncipe Andrés permaneció fuera del evento, una situación ligada más que evidentemente a la delicada situación que atraviesa por sus vínculos con Jeffrey Epstein y la distancia que su hermano Carlos III ha impuesto entre el ex duque de York y la Corona.