El príncipe Harry y Meghan Markle se reúnen con refugiados sirios y palestinos en su visita a Jordania (-)

El príncipe Harry y Meghan Markle se reúnen con refugiados de Zaatari

Uno de los momentos más significativos del recorrido de Harry y Meghan por Jordania este miércoles fue su paso por el campo de refugiados de Zaatari Refugee Camp, situado a unos 70 kilómetros al noreste de Amán, capital de Jordania.

En sus redes sociales, ACNUR informó que los duques de Sussex “conocieron a jóvenes refugiados y participó con niños en actividades relacionadas con el futbol, el arte y la música”.

El príncipe Harry y Meghan Markle se reunieron en Jordania con refugiados sirios y palestinos (Sussex.com)

Las imágenes difundidas muestran a Harry jugando con balones en una cancha improvisada y a Meghan sentada en el suelo con un grupo de niñas que dibujaban escenas de su vida cotidiana.

Inaugurado en 2012, un año después del estallido de la guerra civil siria, Zaatari se convirtió rápidamente en uno de los mayores campos de refugiados del mundo.

En la actualidad, alberga a casi 45,000 personas, aunque en sus años de mayor ocupación llegó a superar las 150,000.

Jordania ha recibido a miles de refugiados de Siria y Gaza

Gestionado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en coordinación con el gobierno jordano, el campamento funciona como una ciudad improvisada con escuelas, centros de salud, mercados informales y espacios comunitarios.

Según datos de Naciones Unidas, Jordania ha acogido a unos 680.000 sirios registrados como refugiados desde 2011, aunque las autoridades del reino sostienen que la cifra real ronda 1.3 millones si se incluyen no registrados.

La presión demográfica ha sido enorme para un país con recursos limitados y una población cercana a los 11 millones de habitantes.

Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad a finales de 2024, alrededor de 200,000 refugiados sirios regresaron a su país, según cifras oficiales.

Sin embargo, miles permanecen en Jordania ante la incertidumbre sobre la estabilidad y la reconstrucción de Siria.