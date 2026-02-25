El príncipe Harry y Meghan Markle se reúnen con refugiados sirios y palestinos en su visita a Jordania (-)

El príncipe Harry y Meghan Markle llegaron este miércoles a Jordania, donde visitaron el campo de refugiados sirios de Zaatari y a niños palestinos evacuados de la Franja de Gaza.
Los duques de Sussex "conocieron a jóvenes refugiados y participaron con niños en actividades relacionadas con el futbol, el arte y la música", indicó el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en sus redes sociales.
Harry y Meghan viajan a Jordania invitados por la OMS
Más allá de una actividad en su agenda, la visita del príncipe Harry y Meghan Markle a Jordania dejó ver una acción cuidadosamente diseñada para colocar el foco en dos crisis que han marcado la última década en Medio Oriente: la prolongada guerra en Siria y el devastador conflicto en Gaza.
Los Sussex viajaron a Jordania invitados por la Organización Mundial de la Salud, en el marco de una visita de dos días centrada particularmente en la salud mental y en el acompañamiento a comunidades vulnerables afectadas por el desplazamiento forzado.
El príncipe Harry y Meghan Markle se reúnen con refugiados de Zaatari
Uno de los momentos más significativos del recorrido de Harry y Meghan por Jordania este miércoles fue su paso por el campo de refugiados de Zaatari Refugee Camp, situado a unos 70 kilómetros al noreste de Amán, capital de Jordania.
Las imágenes difundidas muestran a Harry jugando con balones en una cancha improvisada y a Meghan sentada en el suelo con un grupo de niñas que dibujaban escenas de su vida cotidiana.
Inaugurado en 2012, un año después del estallido de la guerra civil siria, Zaatari se convirtió rápidamente en uno de los mayores campos de refugiados del mundo.
En la actualidad, alberga a casi 45,000 personas, aunque en sus años de mayor ocupación llegó a superar las 150,000.
Jordania ha recibido a miles de refugiados de Siria y Gaza
Gestionado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en coordinación con el gobierno jordano, el campamento funciona como una ciudad improvisada con escuelas, centros de salud, mercados informales y espacios comunitarios.
Según datos de Naciones Unidas, Jordania ha acogido a unos 680.000 sirios registrados como refugiados desde 2011, aunque las autoridades del reino sostienen que la cifra real ronda 1.3 millones si se incluyen no registrados.
La presión demográfica ha sido enorme para un país con recursos limitados y una población cercana a los 11 millones de habitantes.
Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad a finales de 2024, alrededor de 200,000 refugiados sirios regresaron a su país, según cifras oficiales.
Sin embargo, miles permanecen en Jordania ante la incertidumbre sobre la estabilidad y la reconstrucción de Siria.
Niños evacuados de Gaza: la otra herida abierta en la agenda de Harry y Meghan
La agenda de Harry y Meghan en Jordania también incluyó una visita a un hospital en Amán que atiende a niños evacuados de la Franja de Gaza por razones médicas.
El enclave palestino ha quedado devastado tras dos años de guerra que han colapsado su sistema sanitario, destruido infraestructura básica y generado una crisis humanitaria de gran escala.
En ese hospital, los duques de Sussex conversaron con médicos y personal especializado en trauma infantil, y escucharon testimonios de familias que huyeron bajo bombardeos.
De acuerdo con su equipo de prensa, la visita estuvo enfocada en visibilizar el impacto psicológico de la guerra en la infancia: ansiedad crónica, estrés postraumático y duelos no resueltos.
“Estamos profundamente comprometidos con sensibilizar al público, reducir el estigma y reforzar el apoyo para todas estas personas”, declaró Harry, hijo menor del rey Carlos III.
El príncipe subrayó el trabajo de su organización, Archewell Foundation, que ha financiado iniciativas de salud mental y apoyo comunitario en distintos países.