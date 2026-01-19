El príncipe Harry llegó el lunes por la mañana al Tribunal Superior de Londres , donde deberá declarar el jueves, en el juicio por su última demanda pendiente a periódicos, ahora el Daily Mail, al que acusa de obtener información sobre su vida de manera ilegal.
El príncipe Harry regresa a Londres para juicio contra el Daily Mail
Harry y otras seis personas, entre ellas el cantante Elton John, han presentado una demanda contra Associated Newspapers Ltd (ANL), el editor de los tabloides Daily Mail y The Mail on Sunday, por presuntas violaciones a la privacidad.
El príncipe, de 41 años, hijo menor del rey Carlos III, que vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos, llegó al tribunal con un traje oscuro y sonriente, poco después de las 10:00 hora local
Harry asistirá a las tres primeras jornadas de este juicio, que comenzó este lunes, y no tendrá que testificar hasta el jueves, en un proceso que puede durar nueve semanas.
La actriz Elizabeth Hurley declarará la semana siguiente y el cantante Elton John no lo haría hasta principios de febrero.
Según su entorno, se trata del último juicio iniciado por el príncipe contra editores de tabloides y sus prácticas ilícitas como la interceptación de llamadas telefónicas y la suplantación de personas para obtener información médica.
Harry no suele viajar al Reino Unido desde que dejó sus funciones reales en 2020 y se mudó a Estados Unidos con su esposa Meghan, donde viven con sus dos hijos.
Las supuestas prácticas con las que Daily Mail espió a Harry y otros famosos
Los abogados de los demandantes indicaron que los supuestos actos ilegales se realizaron entre 1993 y 2011, aunque algunos habrían ocurrido hasta 2018.
Harry, que responsabiliza a los paparazzi de la muerte de su madre, Diana, en 1997 en París, no esconde su enojo hacia la poderosa prensa sensacionalista británica.
Las prácticas ilícitas de los tabloides "han tenido tanto impacto en su vida, que quiere llegar al fondo de las cosas. Realmente se ha comprometido con esta causa", subrayó a la AFP Mark Stephens, abogado especializado en medios de comunicación.
Harry inició varias batallas legales contra los tabloides británicos por acusaciones de invasión a la privacidad, incluyendo el hackeo de teléfonos.
En 2023, se convirtió en el primer miembro de la realeza británica en declarar en un tribunal en más de un siglo, al testificar como parte de una demanda contra Mirror Group Newspapers (MGN).