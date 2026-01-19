El príncipe Harry regresa a Londres para juicio contra el Daily Mail

El príncipe Harry regresa a Londres para juicio contra del Daily Mail

Harry y otras seis personas, entre ellas el cantante Elton John, han presentado una demanda contra Associated Newspapers Ltd (ANL), el editor de los tabloides Daily Mail y The Mail on Sunday, por presuntas violaciones a la privacidad.

El príncipe, de 41 años, hijo menor del rey Carlos III, que vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos, llegó al tribunal con un traje oscuro y sonriente, poco después de las 10:00 hora local

Príncipe Harry (AFP)

Harry asistirá a las tres primeras jornadas de este juicio, que comenzó este lunes, y no tendrá que testificar hasta el jueves, en un proceso que puede durar nueve semanas.

La actriz Elizabeth Hurley declarará la semana siguiente y el cantante Elton John no lo haría hasta principios de febrero.

Según su entorno, se trata del último juicio iniciado por el príncipe contra editores de tabloides y sus prácticas ilícitas como la interceptación de llamadas telefónicas y la suplantación de personas para obtener información médica.

Harry no suele viajar al Reino Unido desde que dejó sus funciones reales en 2020 y se mudó a Estados Unidos con su esposa Meghan, donde viven con sus dos hijos.