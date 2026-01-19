Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

El príncipe Harry regresa a Londres para juicio contra el Daily Mail

El príncipe Harry regresó a Londres para el juicio contra la empresa editora del Daily Mail, Mail on Sunday y MailOnline, a quienes señala de haberlo espiado para obtener información.
lun 19 enero 2026 08:11 AM
BRITAIN-ROYAL-HARRY-COURT-MEDIA
Príncipe Harry (AFP)
Publicidad

El príncipe Harry regresa a Londres para juicio contra del Daily Mail

Harry y otras seis personas, entre ellas el cantante Elton John, han presentado una demanda contra Associated Newspapers Ltd (ANL), el editor de los tabloides Daily Mail y The Mail on Sunday, por presuntas violaciones a la privacidad.

El príncipe, de 41 años, hijo menor del rey Carlos III, que vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos, llegó al tribunal con un traje oscuro y sonriente, poco después de las 10:00 hora local

BRITAIN-ROYAL-HARRY-COURT-MEDIA
Príncipe Harry (AFP)

Harry asistirá a las tres primeras jornadas de este juicio, que comenzó este lunes, y no tendrá que testificar hasta el jueves, en un proceso que puede durar nueve semanas.

La actriz Elizabeth Hurley declarará la semana siguiente y el cantante Elton John no lo haría hasta principios de febrero.

Según su entorno, se trata del último juicio iniciado por el príncipe contra editores de tabloides y sus prácticas ilícitas como la interceptación de llamadas telefónicas y la suplantación de personas para obtener información médica.

Harry no suele viajar al Reino Unido desde que dejó sus funciones reales en 2020 y se mudó a Estados Unidos con su esposa Meghan, donde viven con sus dos hijos.

Publicidad

Las supuestas prácticas con las que Daily Mail espió a Harry y otros famosos

Los abogados de los demandantes indicaron que los supuestos actos ilegales se realizaron entre 1993 y 2011, aunque algunos habrían ocurrido hasta 2018.

Harry, que responsabiliza a los paparazzi de la muerte de su madre, Diana, en 1997 en París, no esconde su enojo hacia la poderosa prensa sensacionalista británica.

BRITAIN-ROYAL-HARRY-COURT-MEDIA
Príncipe Harry (AFP)

Las prácticas ilícitas de los tabloides "han tenido tanto impacto en su vida, que quiere llegar al fondo de las cosas. Realmente se ha comprometido con esta causa", subrayó a la AFP Mark Stephens, abogado especializado en medios de comunicación.

Harry inició varias batallas legales contra los tabloides británicos por acusaciones de invasión a la privacidad, incluyendo el hackeo de teléfonos.

En 2023, se convirtió en el primer miembro de la realeza británica en declarar en un tribunal en más de un siglo, al testificar como parte de una demanda contra Mirror Group Newspapers (MGN).

Publicidad

Tags

Príncipe Harry

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad