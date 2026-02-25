Revelan supuesto hijo secreto de Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, en pleno juicio por violación

Según un testigo citado en la sala del Tribunal del Distrito de Oslo, Borg habría hablado en confianza con una de las presuntas víctimas sobre su vida personal, asegurando que tenía un hijo y mostrando fotografías que, supuestamente, lo acreditaban como padre.

Aunque esta declaración no proviene de un testigo que presenció directamente el presunto delito, captó la atención por el impacto que podría tener en la percepción pública sobre la familia real.

El proceso contra Marius Borg, de 29 años, comenzó hace dos semanas y forma parte de un caso complejo en el que enfrenta acusaciones por múltiples delitos, incluidos cargos de violación. En este contexto, el testimonio que menciona la supuesta paternidad agrega una nueva capa de polémica al caso, que ya ha puesto bajo presión mediática a la princesa Mette-Marit y al príncipe heredero Haakon.

Princesa Mette-Marit y su hijo, Marius Borg Høiby. (AFP)

Borg fue educado dentro de la familia real, aunque oficialmente no forma parte de la Casa Real debido a que es fruto de una relación anterior de la princesa. La revelación de un posible hijo no confirmado aún por fuentes oficiales ni por representantes del acusado refuerza la percepción de que el juicio podría desvelar aspectos inéditos sobre su vida privada.

Hasta el momento, la Casa Real noruega no ha emitido comentarios sobre la supuesta paternidad ni sobre cómo podría influir en el proceso judicial. El juicio continúa con testimonios y diligencias en curso, mientras la atención de la opinión pública se mantiene sobre un caso que sigue afectando la reputación de una de las familias monárquicas más antiguas de Europa.