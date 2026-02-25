El juicio por violación que enfrenta Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette‑Marit de Noruega, dio un giro inesperado esta semana con la revelación de que Borg podría tener un hijo secreto, información que surgió durante una de las audiencias del proceso judicial que mantiene al centro de la atención mediática a la Casa Real noruega
Revelan supuesto hijo secreto de Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, en pleno juicio por violación
Revelan supuesto hijo secreto de Marius Borg, hijo de la princesa de Noruega, en pleno juicio por violación
Según un testigo citado en la sala del Tribunal del Distrito de Oslo, Borg habría hablado en confianza con una de las presuntas víctimas sobre su vida personal, asegurando que tenía un hijo y mostrando fotografías que, supuestamente, lo acreditaban como padre.
Aunque esta declaración no proviene de un testigo que presenció directamente el presunto delito, captó la atención por el impacto que podría tener en la percepción pública sobre la familia real.
El proceso contra Marius Borg, de 29 años, comenzó hace dos semanas y forma parte de un caso complejo en el que enfrenta acusaciones por múltiples delitos, incluidos cargos de violación. En este contexto, el testimonio que menciona la supuesta paternidad agrega una nueva capa de polémica al caso, que ya ha puesto bajo presión mediática a la princesa Mette-Marit y al príncipe heredero Haakon.
Borg fue educado dentro de la familia real, aunque oficialmente no forma parte de la Casa Real debido a que es fruto de una relación anterior de la princesa. La revelación de un posible hijo no confirmado aún por fuentes oficiales ni por representantes del acusado refuerza la percepción de que el juicio podría desvelar aspectos inéditos sobre su vida privada.
Hasta el momento, la Casa Real noruega no ha emitido comentarios sobre la supuesta paternidad ni sobre cómo podría influir en el proceso judicial. El juicio continúa con testimonios y diligencias en curso, mientras la atención de la opinión pública se mantiene sobre un caso que sigue afectando la reputación de una de las familias monárquicas más antiguas de Europa.
Las acusaciones contra Marius Borg que sacuden a la Casa Real noruega
Marius Borg Høiby enfrenta un proceso judicial en Noruega por presuntos delitos de violación, en un caso que ha captado la atención de la prensa europea por su vínculo con la familia real.
Las acusaciones surgieron tras denuncias presentadas por varias mujeres, cuyos testimonios forman parte central del juicio que se desarrolla en Oslo. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para llevar el caso a tribunales, mientras la defensa del acusado rechaza los señalamientos.
Si Marius Borg Høiby fuera declarado culpable por violación en Noruega, la pena dependería de la gravedad de los hechos y de cómo el tribunal califique el delito.
En el sistema penal noruego, la violación puede castigarse con penas que van desde varios años de prisión hasta un máximo de 21 años, que es la condena ordinaria más alta contemplada en el país para delitos graves.