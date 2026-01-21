"Un tormento absoluto": El desgarrador testimonio del príncipe Harry contra el “reino” de los tabloides británicos

El príncipe Harry concluyó este miércoles 21 de enero una de las jornadas más intensas de su larga y mediática batalla legal contra los tabloides británicos.
Además de presentar pruebas, el duque de Sussex ofreció un testimonio desgarrador nte el Tribunal Superior de Londres que lo hizo terminar con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas al describir el impacto que el acoso mediático ha tenido en su hogar y cómo ha afectado a su esposa, Meghan Markle.
El juicio del príncipe Harry contra Associated Newspapers ANL
El caso actual enfrenta al príncipe Harry y a otras figuras de alto perfil como Sir Elton John, Elizabeth Hurley y Sadie Frost contra Associated Newspapers Ltd, editora del Daily Mail y The Mail on Sunday.
Los demandantes alegan que la empresa empleó métodos de "recopilación de información ilegal a escala industrial" durante dos décadas (2001-2013), incluyendo el hackeo de mensajes de voz, la intervención de líneas telefónicas fijas, el uso de rastreadores GPS en vehículos y la obtención fraudulenta de registros médicos y bancarios.
Este juicio, que se espera dure nueve semanas, representa el último caso activo de Harry contra la prensa del Reino Unido, tras haber ganado previamente batallas contra Mirror Group Newspapers y haber recibido una disculpa sin precedentes del empresario Rupert Murdoch.
Para el príncipe Harry, este juicio busca cerrar un círculo que comenzó con la muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997, y que se ha relacionado con el acoso que sufrió por parte de los paparazzi hasta el día en que perdió la vida en París.
Harry no busca sólo una indemnización económica, sino una disculpa pública y un cambio radical en la cultura de los tabloides que, según sus palabras, "han comercializado cada rincón de su vida privada".
"Meghan vive un tormento", asegura el príncipe Harry
El momento más crítico de la sesión ocurrió cuando el abogado del duque, David Sherborne, le preguntó sobre el costo personal de haber iniciado esta cruzada legal.
Con la voz visiblemente quebrada, el príncipe Harry se dirigió al juez, el magistrado Matthew Nicklin, afirmando que lejos de cesar, la persecución de los tabloides ha empeorado como represalia por su "temeridad" de llevarlos a juicio.
"Siguen viniendo por mí. Han convertido la vida de mi esposa en un tormento absoluto", declaró el príncipe, subrayando que la cobertura no solo es invasiva, sino que busca activamente "destruir" su estabilidad emocional.
Harry describió cómo este "asedio de 24 horas" le generó durante años una "paranoia extrema", haciéndole desconfiar de sus amigos más cercanos y provocando la ruptura de relaciones anteriores, citando específicamente el impacto en su noviazgo con Chelsy Davy.
Los tabloides se defienden del príncipe Harry
Por su parte, la defensa de los tabloides de ANL, liderada por el abogado Antony White, mantuvo una postura agresiva.
Durante el interrogatorio, White intentó demostrar que la información publicada en los 14 artículos en disputa provenía de "fuentes legítimas", sugiriendo que el círculo social de Harry era "propenso a filtraciones".
"Mi círculo social no era permeable", aseguró al respecto el príncipe Harry. "He tenido que cortar lazos con personas ante la mínima sospecha. Si las fuentes hubieran sido legítimas, no habrían tenido necesidad de contratar a investigadores privados para espiarme", enfatizó.
El príncipe Harry vs. los tabloides británicos: un caso que trasciende lo personal
A pesar de la carga emocional que soportó durante la audiencia, el duque de Sussex insistió en que su motivación no es la venganza, sino la rendición de cuentas.
En su declaración escrita de 23 páginas, el príncipe Harry argumentó que este juicio es necesario "por el bien de todos".
Afirmó que actúa en representación de miles de personas anónimas cuyas vidas han sido invadidas por la "codicia" de los medios.
Además, planteó que si una institución tan poderosa como el Daily Mail puede evadir la justicia sin un juicio, el mensaje para la industria periodística y para la democracia británica sería devastador.