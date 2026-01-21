"Un tormento absoluto": El desgarrador testimonio del príncipe Harry contra el “reino” de los tabloides británicos

El juicio del príncipe Harry contra Associated Newspapers ANL

El caso actual enfrenta al príncipe Harry y a otras figuras de alto perfil como Sir Elton John, Elizabeth Hurley y Sadie Frost contra Associated Newspapers Ltd, editora del Daily Mail y The Mail on Sunday.

Los demandantes alegan que la empresa empleó métodos de "recopilación de información ilegal a escala industrial" durante dos décadas (2001-2013), incluyendo el hackeo de mensajes de voz, la intervención de líneas telefónicas fijas, el uso de rastreadores GPS en vehículos y la obtención fraudulenta de registros médicos y bancarios.

Este juicio, que se espera dure nueve semanas, representa el último caso activo de Harry contra la prensa del Reino Unido, tras haber ganado previamente batallas contra Mirror Group Newspapers y haber recibido una disculpa sin precedentes del empresario Rupert Murdoch.

El príncipe Harry dio un testimonio desgarrador en el Tribunal Superior de Londres en su batalla legal contra los tabloides británicos (Dan Kitwood)

Para el príncipe Harry, este juicio busca cerrar un círculo que comenzó con la muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997, y que se ha relacionado con el acoso que sufrió por parte de los paparazzi hasta el día en que perdió la vida en París.

Harry no busca sólo una indemnización económica, sino una disculpa pública y un cambio radical en la cultura de los tabloides que, según sus palabras, "han comercializado cada rincón de su vida privada".

