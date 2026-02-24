Diputados británicos pidieron este martes a su gobierno que publique los documentos relativos al nombramiento del expríncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional en 2001, tras su arresto la semana pasada por su relación con el caso Epstein.
La bomba del caso Epstein sacude a la monarquía: piden publicar los archivos del expríncipe Andrés
El hermano del rey Carlos III fue detenido durante once horas el jueves pasado por su vinculación con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, algo que ha hecho tambalear los cimientos de la monarquía británica.
El expríncipe fue arrestado debido a unas sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, entre 2001 y 2011.
Algunos de los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de la investigación del caso Epstein parecen indicar que el entonces príncipe había transmitido información confidencial al financiero y delincuente sexual, que se suicidó en la cárcel en 2019.
La petición de los diputados llega horas después de que la policía de Londres liberara el martes bajo fianza del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, detenido por sus supuestos vínculos con Epstein e incumplimiento de sus deberes, cuando era ministro de Industria del gobierno laborista entre 2008 y 2010.
El Partido Liberal Demócrata (centrista) anunció el martes la presentación de una moción en el Parlamento para obligar al gobierno laborista a publicar los documentos relacionados con el nombramiento del hermano menor de Carlos III.
Protesta en el Museo del Louvre: cuelgan fotografía del expríncipe Andrés tras su arresto
Una imagen del Príncipe Andrés fue colocada de manera simbólica en una de las salas del Museo del Louvre, en París, pocos días después de su arresto en Reino Unido. La acción, realizada por activistas, buscó convertir el espacio artístico en un escenario de denuncia pública, en medio del escándalo que rodea al hermano del rey Carlos III por su presunta vinculación con el caso Epstein.
Andrew Mountbatten-Windsor's 'infamous' photo, which was taken as he was driven away from a police station, has been hung in the Louvre.
He denies the allegations against him.
La intervención generó sorpresa entre visitantes y reavivó el debate sobre la memoria histórica y la responsabilidad de figuras públicas. Más allá del impacto visual, el gesto pretendía cuestionar cómo será recordado el expríncipe tras las investigaciones abiertas y la creciente presión política que enfrenta en su país.