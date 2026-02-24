La bomba del caso Epstein sacude a la monarquía: piden publicar los archivos del expríncipe Andrés

Piden publicar los archivos del expríncipe Andrés

El hermano del rey Carlos III fue detenido durante once horas el jueves pasado por su vinculación con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, algo que ha hecho tambalear los cimientos de la monarquía británica.

El expríncipe fue arrestado debido a unas sospechas de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público cuando era representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, entre 2001 y 2011.

Algunos de los millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de la investigación del caso Epstein parecen indicar que el entonces príncipe había transmitido información confidencial al financiero y delincuente sexual, que se suicidó en la cárcel en 2019.

Expríncipe Andrés (Getty Images)

La petición de los diputados llega horas después de que la policía de Londres liberara el martes bajo fianza del exembajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, detenido por sus supuestos vínculos con Epstein e incumplimiento de sus deberes, cuando era ministro de Industria del gobierno laborista entre 2008 y 2010.

El Partido Liberal Demócrata (centrista) anunció el martes la presentación de una moción en el Parlamento para obligar al gobierno laborista a publicar los documentos relacionados con el nombramiento del hermano menor de Carlos III.