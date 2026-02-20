El inesperado gesto de respaldo de Brooklyn Beckham a Meghan Markle y el príncipe Harry, ¿vidas paralelas?

El distanciamiento de Brooklyn Beckham con su familia por desacuerdos internos ha sido comparado en redes sociales con la decisión del príncipe Harry de dejar el título de Su Alteza Real, como miembro activo de la familia real británica, para formar una nueva vida con su esposa, la actriz Meghan Markle, en California.
Además de las similitudes en sus decisiones familiares, se especula que Brooklyn y su esposa Nicola Peltz están construyendo una amistad con los Sussex, con quienes se reunieron el año pasado.
Publicidad
El gesto de apoyo de Brooklyn Beckham hacia Meghan Markle y el príncipe Harry
Recientemente, Brooklyn compartió públicamente un post que Meghan hizo en su cuenta de Instagram el día de San Valentín. La publicación de la actriz que fue reposteada por el mayor de los hijos Beckham fue una foto del príncipe Harry cargando a su hija Lilibet.
La publicación duró aproximadamente una hora en el perfil de Brooklyn antes de que él mismo la eliminará junto con otras.
Cabe la posibilidad de que Brooklyn haya compartido la publicación por error, ya que la nueva función de Instagram ha estado confundiendo a varios usuarios y causando que compartan publicaciones de manera accidental.
Haya sido o no un accidente, sus seguidores lo interpretaron como un gesto de apoyo a la pareja y como una manera de que tienen una relación con ellos.
Publicidad
Relación entre ambas parejas
El hecho de que Brooklyn y Nicola hayan convivido con Harry y Meghan anteriormente refuerza las especulaciones de que el inesperado gesto del cocinero en Instagram no fue una simple equivocación.
En mayo de 2025, la revista People informó que el príncipe Harry y Meghan recibieron a Brooklyn y a su esposa, Nicola, en su casa de Montecito, California, para una cena grupal. Aunque no fueron invitados directamente por el Duque y la Duquesa de Sussex, una fuente señaló a la revista HELLO! que ambas parejas disfrutaron pasar tiempo juntas.
No resulta extraño que exista buena relación entre ambas parejas, ya que comparten varios puntos en común, empezando porque viven en California. Tanto Meghan como Nicola son actrices que se casaron con miembros de reconocidas familias británicas, y tanto Harry como Brooklyn han optado por tomar distancia de sus respectivas familias.
Sin embargo, mientras que Brooklyn Beckham dejó claro hace casi un mes que no tiene interés en reconciliarse con su familia, el prince Harry sí se ha mostrado dispuesto a retomar la relación con la suya.
En mayo de 2025, el príncipe declaró a BBC: “Me encantaría reconciliarme con mi familia. No tiene sentido seguir peleándonos”.