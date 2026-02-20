El inesperado gesto de respaldo de Brooklyn Beckham a Meghan Markle y el príncipe Harry, ¿vidas paralelas?

El gesto de apoyo de Brooklyn Beckham hacia Meghan Markle y el príncipe Harry

Recientemente, Brooklyn compartió públicamente un post que Meghan hizo en su cuenta de Instagram el día de San Valentín. La publicación de la actriz que fue reposteada por el mayor de los hijos Beckham fue una foto del príncipe Harry cargando a su hija Lilibet.

Instagram

La publicación duró aproximadamente una hora en el perfil de Brooklyn antes de que él mismo la eliminará junto con otras.

Cabe la posibilidad de que Brooklyn haya compartido la publicación por error, ya que la nueva función de Instagram ha estado confundiendo a varios usuarios y causando que compartan publicaciones de manera accidental.

Getty Images (Francois Durand/Getty Images)

Haya sido o no un accidente, sus seguidores lo interpretaron como un gesto de apoyo a la pareja y como una manera de que tienen una relación con ellos.