Sarah Ferguson se internó en exclusiva clínica en Suiza tras escándalo Epstein

Sarah Ferguson internada en una clínica de bienestar

De acuerdo con el Daily Mail , la ex duquesa de York, Sarah Ferguson, se internó desde después de Navidad y hasta finales de enero en la exclusiva clínica de bienestar que se ubica en Zúrich, Suiza, Paracelsus Recovery , lo cual explicaría por qué Sarah no ha sido vista públicamente desde el bautizo de su nieta Athena el 12 de diciembre.

La última aparición pública de Sarah fue en el bautizo de su nieta. (Getty Images)

La fuente dijo que “en Paracelsus ella siempre se siente como en casa y sabe que allí recibirá amor y atención, así como tratamiento médico experto cuando se sienta más vulnerable”.

Ferguson se internó como respuesta a la publicación de los archivos Epstein. (Getty Images)

Dentro de Paracelsus Recovery, según el mismo periódico, los pacientes, incluyendo a Sarah, pueden acceder a 15 expertos médicos, chofer y un chef privado durante los programas de recuperación que tienen una duración de 1 mes. La clínica es reconocida por recibir a celebridades o personas con alto poder adquisitivo ya que la estancia tiene un costo aproximado de más de $2 millones de pesos por semana.

Durante su estancia tuvo acceso a un grupo de expertos en salud mental. (Getty Images)

Hasta el momento, Sarah no ha confirmado o hecho alguna declaración sobre su estancia en la clínica de salud mental, mientras que Parecelsus se negó a hablar sobre el tema con People . “Como política, nunca confirmamos ni negamos si algún individuo está o ha estado bajo nuestro cuidado”, informó la instituación.