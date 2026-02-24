Sarah Ferguson se internó en exclusiva clínica en Suiza tras escándalo Epstein

Según informó un periódico británico, Sarah Ferguson se internó en Paracelsus Recovery en Zúrich, Suiza, una clínica de bienestar conocida por su exclusividad.
Sarah estuvo desde diciembre, después de Navidad, hasta finales de enero pasado. Según la fuente, la exesposa del expríncipe Andrés acudió a este lugar porque se encontraba “absolutamente devastada” después de que se publicaran los correos electrónicos que confirmaban la cercana relación con el royal con el depredador sexualJeffrey Epstein.
Sarah Ferguson internada en una clínica de bienestar
De acuerdo con el Daily Mail, la ex duquesa de York, Sarah Ferguson, se internó desde después de Navidad y hasta finales de enero en la exclusiva clínica de bienestar que se ubica en Zúrich, Suiza, Paracelsus Recovery , lo cual explicaría por qué Sarah no ha sido vista públicamente desde el bautizo de su nieta Athena el 12 de diciembre.
La fuente dijo que “en Paracelsus ella siempre se siente como en casa y sabe que allí recibirá amor y atención, así como tratamiento médico experto cuando se sienta más vulnerable”.
Dentro de Paracelsus Recovery, según el mismo periódico, los pacientes, incluyendo a Sarah, pueden acceder a 15 expertos médicos, chofer y un chef privado durante los programas de recuperación que tienen una duración de 1 mes. La clínica es reconocida por recibir a celebridades o personas con alto poder adquisitivo ya que la estancia tiene un costo aproximado de más de $2 millones de pesos por semana.
Hasta el momento, Sarah no ha confirmado o hecho alguna declaración sobre su estancia en la clínica de salud mental, mientras que Parecelsus se negó a hablar sobre el tema con People . “Como política, nunca confirmamos ni negamos si algún individuo está o ha estado bajo nuestro cuidado”, informó la instituación.
No es la primera vez que Sarah Ferguson se interna en una clínica de salud mental
Sarah Ferguson en una cliente "frecuente" de Paracelsus Recovery. Según la fuente del Daily Mail, “Sarah había construido una fuerte relación con Paracelsus, por lo que era el lugar obvio para alejarse de todo”.
Incluso, la ex duquesa de York ha salido en videos promocionales de la clínica hablando sobre el “lugar seguro” y sobre la grata experiencia que ha tenido en este lugar. Hace apenas ocho meses, la clínica publicó en su YouTube un video de Sarah donde llamó al lugar un “cielo seguro”.
En un artículo de Telegraph, Sarah declaró que “no me avergüenza revelar que la clínica me ofreció un santuario, reconocida como lo es por su tratamiento personalizado y de vanguardia para quienes luchan con problemas de salud mental y adicción, particularmente aquellos cuyas luchas a menudo están ocultas tras la fachada de un papel público”.
Desde que los archivos Epstein fueron revelados, tanto Sarah Ferguson como su ex esposo, Andrew Mountbatten, quien incluso fue arrestado, han sido puestos en el ojo público después de que se comprobara la existencia de una amistad entre ellos y Jeffrey, incluso después de que hubiera sido acusado de solicitar a una menor de edad el prostituirse.