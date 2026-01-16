El príncipe William y Kate Middleton, sumaron a su equipo a Liza Ravenscroft, una especialista en gestión de crisis y comunicación, en lo que analistas y medios británicos señalan como un movimiento estratégico vinculado al posible regreso al país de el príncipe Harry y Meghan Markle.
¿Temor al regreso de Meghan y Harry? William y Kate contratan experto para manejar la crisis
De acuerdo con reportes de Daily Mail, la incorporación de Ravenscroft, conocida por su experiencia en asesorar a personalidades e instituciones ante dificultades mediáticas, no se debe a una crisis específica, sino a una anticipación de desafíos en la reputación que podrían surgir si los Sussex regresan al Reino Unido tras varios años fuera.
Aunque representantes del príncipe y la princesa de Gales han evitado relacionar directamente la contratación con la familia de Sussex, diversos medios británicos interpretan la decisión como una preparación para gestionar la atención pública y cualquier tensión que genere esa posible visita.
Aunque Kensington Palace no ha calificado la contratación de Ravenscroft como una acción de crisis, expertos en comunicación señalan que la experiencia de la nueva integrante del equipo indica una postura proactiva ante posibles controversias o atención mediática intensa en un año que promete ser complicado para la familia real.
Con la monarquía británica bajo escrutinio constante y rumores sobre reconciliaciones y tensiones internas, la apuesta por un gestor de comunicación con historial en manejo de situaciones delicadas se interpreta como parte de una estrategia más amplia para proteger la imagen pública de los futuros monarcas.
El regreso de Harry y Meghan a Reino Unido
La especulación sobre un regreso de Meghan Markle y el príncipe Harry al Reino Unido ha tomado fuerza tras informes que sugieren que podrían asistir a eventos como los Invictus Games 2026 y otras actividades oficiales, siempre que se restituya su seguridad pagada por el Estado cuando visiten el país.
La relación entre los hermanos William y Harry sigue siendo tensa, y la posibilidad de que los Sussex establezcan nuevamente una presencia mediática en el Reino Unido ha generado preocupación, que ven el movimiento de Ravenscroft como una forma de anticiparse a un ambiente mediático potencialmente más complicado.