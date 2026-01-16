¿Temor al regreso de Meghan y Harry? William y Kate contratan experto para manejar la crisis

De acuerdo con reportes de Daily Mail, la incorporación de Ravenscroft, conocida por su experiencia en asesorar a personalidades e instituciones ante dificultades mediáticas, no se debe a una crisis específica, sino a una anticipación de desafíos en la reputación que podrían surgir si los Sussex regresan al Reino Unido tras varios años fuera.

Aunque representantes del príncipe y la princesa de Gales han evitado relacionar directamente la contratación con la familia de Sussex, diversos medios británicos interpretan la decisión como una preparación para gestionar la atención pública y cualquier tensión que genere esa posible visita.

Kate Middleton, príncipe William. (Getty Images)

Aunque Kensington Palace no ha calificado la contratación de Ravenscroft como una acción de crisis, expertos en comunicación señalan que la experiencia de la nueva integrante del equipo indica una postura proactiva ante posibles controversias o atención mediática intensa en un año que promete ser complicado para la familia real.

Con la monarquía británica bajo escrutinio constante y rumores sobre reconciliaciones y tensiones internas, la apuesta por un gestor de comunicación con historial en manejo de situaciones delicadas se interpreta como parte de una estrategia más amplia para proteger la imagen pública de los futuros monarcas.

