El príncipe Harry rompe el protocolo y responde a declaraciones de Donald Trump sobre el 9/11 y Afganistán

Donald Trump volvió a cuestionar públicamente el papel de los aliados de la OTAN en Afganistán, al sugerir que muchos países no estuvieron en la primera línea del conflicto ni respondieron con la misma determinación que Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre.
Ante estos dichos, el príncipe Harry rompió el protocolo que evita que miembros de la Familia Real opinen en cuestiones políticas y, a través de un comunicado que apeló a la experiencia directa y a los hechos históricos, el duque de Sussex rechazó las palabras de Trump.
El príncipe Harry responde a Donald Trump por insinuaciones sobre guerra en Afganistán
Con esta respuesta de Harry, se reabrió una discusión que desde la retirada de 2021 muchos gobiernos occidentales han preferido dejar en el olvido. ¿Quién estuvo en el terreno, quién asumió el costo humano y quién carga hoy con la memoria de una guerra compartida en Afganistán tras los hechos del 9/11?.
El hecho de que fuera el duque de Sussex quien encendiera este debate cobra relevancia porque habló como veterano. Con dos despliegues en Afganistán —uno de ellos en 2012 como piloto de helicóptero Apache— el hijo menor de Carlos II tiene autoridad para hablar del tema.
En Reino Unido, la reacción fue inmediata, aunque medida. Medios como The Guardian, The Times y BBC News retomaron el comunicado del príncipe Harry no tanto por su confrontación con Donald Trump, sino por el recordatorio de que 457 militares británicos murieron en Afganistán.
En países como Canadá, Alemania y los Países Bajos —todos con bajas significativas durante el conflicto— analistas y ex funcionarios subrayaron un punto clave del mensaje de Harry.
La invocación del Artículo 5 de la OTAN en 2001, la única vez en la historia que se ha activado. No fue un gesto simbólico. Fue una respuesta directa al ataque contra Estados Unidos. Para muchos veteranos europeos, esa mención no fue política: fue personal.
El reclamo del príncipe Harry a Donald Trump proviene de la experiencia propia
En los Invictus Games, el proyecto más personal de sus actividades, el príncipe Harry ha escuchado durante años historias similares sobre soldados holandeses con lesiones permanentes, australianos con estrés postraumático, británicos que regresaron a casa sin reconocimiento claro. Ese bagaje explica el tono de su comunicado: no defensivo, no ideológico, sino testimonial.
En un escenario internacional marcado por la polarización y la reescritura constante del pasado reciente, las declaraciones del príncipe Harry funcionaron como una incómoda invitación a la reflexión.
“En 2001, la OTAN invocó el Artículo 5 por primera y única vez en la historia. Significó que todas las naciones aliadas estaban obligadas a apoyar a Estados Unidos en Afganistán, en pos de nuestra seguridad compartida. Los aliados respondieron a ese llamado”, aseguró el príncipe Harry a través de un comunicado que dio a conocer People.
“Serví allí. Allí hice amigos para toda la vida. Y allí perdí amigos”, afirmó el duque de Sussex sobre su paso en el conflicto armado. “Solo en el Reino Unido murieron 457 militares”.
“Miles de vidas cambiaron para siempre. Madres y padres enterraron a sus hijos e hijas. Niños se quedaron sin sus padres. Las familias cargan con las consecuencias”, añadió.
“Esos sacrificios merecen ser mencionados con sinceridad y respeto, mientras todos permanecemos unidos y leales a la defensa de la diplomacia y la paz”, puntualizó el príncipe Harry en lo que ha sido entendido como una respuesta a Donald Trump.