El príncipe Harry rompe el protocolo y responde a declaraciones de Donald Trump sobre el 9/11 y Afganistán

El príncipe Harry responde a Donald Trump por insinuaciones sobre guerra en Afganistán

Con esta respuesta de Harry, se reabrió una discusión que desde la retirada de 2021 muchos gobiernos occidentales han preferido dejar en el olvido. ¿Quién estuvo en el terreno, quién asumió el costo humano y quién carga hoy con la memoria de una guerra compartida en Afganistán tras los hechos del 9/11?.

El hecho de que fuera el duque de Sussex quien encendiera este debate cobra relevancia porque habló como veterano. Con dos despliegues en Afganistán —uno de ellos en 2012 como piloto de helicóptero Apache— el hijo menor de Carlos II tiene autoridad para hablar del tema.

El príncipe Harry estuvo dos veces en el frente en Afganistán (Getty Images/Getty Images)

En Reino Unido, la reacción fue inmediata, aunque medida. Medios como The Guardian, The Times y BBC News retomaron el comunicado del príncipe Harry no tanto por su confrontación con Donald Trump, sino por el recordatorio de que 457 militares británicos murieron en Afganistán.

En países como Canadá, Alemania y los Países Bajos —todos con bajas significativas durante el conflicto— analistas y ex funcionarios subrayaron un punto clave del mensaje de Harry.

En una entrevista, Donald Trump descalificó la participación de los miembros de la OTAN en el conflicto con Afganistán producto de los atentados del 9/11 (Win McNamee/Getty Images)

La invocación del Artículo 5 de la OTAN en 2001, la única vez en la historia que se ha activado. No fue un gesto simbólico. Fue una respuesta directa al ataque contra Estados Unidos. Para muchos veteranos europeos, esa mención no fue política: fue personal.