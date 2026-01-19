La condición que puso Meghan Markle para regresar al Reino Unido con el príncipe Harry

La condición innegociable de Meghan Markle para regresar al Reino Unido con el príncipe Harry

El príncipe Harry tiene previsto estar en Birmingham este verano, en el marco de las celebraciones del aniversario del inicio de los Juegos Invictus, un evento que tradicionalmente ha contado con su apoyo y el de la duquesa.

Sin embargo, aún no hay confirmación oficial de que Meghan Markle acompañe a su esposo. En este contexto, fuentes cercanas a la Familia Real Británica señalan que la seguridad es el punto más crítico, ya que tras su salida activa de la realeza en 2020, perdieron el derecho a protección financiada por el Estado, lo que ha generado tensiones sobre cómo garantizar la integridad de la pareja y sus hijos durante cualquier estancia en territorio británico.

Las fuentes citadas por diversos medios británicos han señalado que Meghan solo volvería “si se le garantiza seguridad armada automática”, evitando un sistema en el que deban solicitar protección caso por caso. Esta condición, afirman, que refleja tanto las preocupaciones personales de la duquesa como la compleja relación que mantiene con la opinión pública británica y con algunos sectores de la familia real.

Aunque hay señales de que las conversaciones sobre revisiones a los protocolos de seguridad están en curso, la renuencia de parte de la sociedad británica a recibir de nuevo a la duquesa (quien en visitas previas enfrentó abucheos y críticas) sigue siendo un desafío considerable.

Algunos analistas sostienen que, más allá de la logística de protección, Meghan también quisiera saber cómo será recibida y tratada antes de comprometerse a un viaje oficial.