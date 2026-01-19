La condición que puso Meghan Markle para regresar al Reino Unido con el príncipe Harry

La posibilidad de que Meghan Markle, duquesa de Sussex , regrese a Reino Unido junto a su esposo, el príncipe Harry, ha vuelto a encender el interés mediático. Según una fuente cercana a la Familia Real Británica, la ex actriz habría puesto una condición especial para viajar al continente europeo.
La condición innegociable de Meghan Markle para regresar al Reino Unido con el príncipe Harry
El príncipe Harry tiene previsto estar en Birmingham este verano, en el marco de las celebraciones del aniversario del inicio de los Juegos Invictus, un evento que tradicionalmente ha contado con su apoyo y el de la duquesa.
Sin embargo, aún no hay confirmación oficial de que Meghan Markle acompañe a su esposo. En este contexto, fuentes cercanas a la Familia Real Británica señalan que la seguridad es el punto más crítico, ya que tras su salida activa de la realeza en 2020, perdieron el derecho a protección financiada por el Estado, lo que ha generado tensiones sobre cómo garantizar la integridad de la pareja y sus hijos durante cualquier estancia en territorio británico.
Las fuentes citadas por diversos medios británicos han señalado que Meghan solo volvería “si se le garantiza seguridad armada automática”, evitando un sistema en el que deban solicitar protección caso por caso. Esta condición, afirman, que refleja tanto las preocupaciones personales de la duquesa como la compleja relación que mantiene con la opinión pública británica y con algunos sectores de la familia real.
Aunque hay señales de que las conversaciones sobre revisiones a los protocolos de seguridad están en curso, la renuencia de parte de la sociedad británica a recibir de nuevo a la duquesa (quien en visitas previas enfrentó abucheos y críticas) sigue siendo un desafío considerable.
Algunos analistas sostienen que, más allá de la logística de protección, Meghan también quisiera saber cómo será recibida y tratada antes de comprometerse a un viaje oficial.
El príncipe Harry regresa a Londres para juicio contra el Daily Mail
El príncipe Harry regresó este lunes a Londres para un momento clave en su larga batalla contra la prensa británica: el inicio de un juicio civil de alto perfil contra Associated Newspapers Limited (ANL), la empresa editora del Daily Mail, Mail on Sunday y MailOnline.
El duque de Sussex llegó al Tribunal Superior de Londres para comparecer ante la justicia en un caso que acusa a este poderoso grupo mediático de obtener información privada de manera ilegal, incluidas prácticas como interceptación de mensajes, uso de investigadores privados y otras tácticas intrusivas que, según sus abogados, vulneraron la privacidad de numerosas figuras públicas durante décadas.
Harry, quien vive en California con su esposa Meghan Markle y sus dos hijos, se encuentra entre los siete demandantes que lideran esta causa judicial, junto a personalidades como Sir Elton John, Elizabeth Hurley, David Furnish, Sadie Frost, Doreen Lawrence y Sir Simon Hughes.
El juicio, que podría extenderse por nueve semanas, se considera una de las acciones legales más significativas contra un gran grupo editorial británico en años recientes y podría tener implicaciones relevantes para las prácticas de los medios en el Reino Unido.
Pese al interés mediático que ha generado la presencia de Harry en Londres, Meghan Markle no ha acompañado a su esposo en este viaje, y fuentes especializadas en la realeza aseguran que existe una condición innegociable si quisiera regresar oficialmente al Reino Unido con el príncipe: una garantía de seguridad armada automática y continua para toda su familia durante su estancia en el país.