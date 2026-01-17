Meghan Markle se sube al trend de 2016 y presume foto inédita junto al príncipe Harry

La foto inédita de Harry y Meghan de 2016

La imagen inédita de Meghan y Harry fue tomada en 2016 en aquel viaje a Botswana, lejos de flashes y protocolos, que revive un momento previo a todo a los compromisos oficiales, a los títulos, a las fracturas familiares y la exposición global de los duques de Sussex.

En ella, Meghan y Harry son, simplemente, una pareja que se descubre y disfruta de su compañía. Sin discursos, sin observadores ni comunicados oficiales.

La imagen de los Sussex se inserta a la perfección en esta tendencia del 2016 que deja ver aquel año como una especie de “cápsula del tiempo y emocional colectiva”, ya que aquél fue un año marcado por una intensidad mediática difícil de repetir.

Harry y Meghan en 2016 durante su viaje a Botswana (Instagram / Meghan Markle)

Fue el periodo de rupturas políticas inesperadas, de muertes que sacudieron a la cultura pop (David Bowie, Prince, George Michael, Carrie Fisher, sólo por mencionar algunos), de fenómenos virales globales y de una conversación pública en plataformas digitales que parecía avanzar sin freno… y lo hizo.

La avalancha de fotos y videos de aquel año revela una nostalgia compartida por un momento en el que el mundo, aunque convulso, aún parecía manejable, previo a la polarización extrema, a la pandemia y al agotamiento digital.