Meghan Markle hace sus confesiones más íntimas sobre Harry: “Nadie en el mundo me ama más que él”

Meghan Markle hace sus confesiones más íntimas sobre Harry

En la entrevista, que forma parte de la portada de la revista Harper’s Bazaar, Meghan habló del príncipe Harry, dedicándole palabras llenas de cariño como nunca antes. Destacó el apoyo incondicional que recibe de su esposo:

“Me ama con tanta intensidad y plenitud, además tiene una perspectiva diferente porque ve información que yo no veo. Nadie en el mundo me ama más que él, así que sé que siempre me apoyará”, aseguró.

La duquesa profundiza además en aquello que más admira de Harry, con quien se casó el 19 de mayo de 2018 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.

Según explica, una de las cualidades que más la cautivó fue su energía: “Tienes a alguien con una curiosidad y una alegría casi infantil. Eso me atrajo muchísimo, y él despertó eso en mí. Se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. Incluso en los negocios, quiero que juguemos, nos divirtamos, exploremos y seamos creativos”, afirmó.

'Con Amor, Meghan: Especial de Navidad' (Instagram / Netflix y Meghan Markle)

Desde que la pareja renunció a sus deberes reales en 2021 y se estableció en Montecito, California, Markle declaró que mantener un equilibrio entre su vida pública y familiar se ha vuelto una de sus prioridades.