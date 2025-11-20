En una reciente entrevista , Meghan Markle, duquesa de Sussex, admitió que ha cometido errores durante su vida bajo el ojo público, y reflexionó sobre la presión de buscar la perfección en su día a día. Por otra parte, habló como nunca del príncipe Harty, destacando la forma en la que la protege del escrutinio público en el que viven.
Meghan Markle hace sus confesiones más íntimas sobre Harry: “Nadie en el mundo me ama más que él”
Meghan Markle hace sus confesiones más íntimas sobre Harry
En la entrevista, que forma parte de la portada de la revista Harper’s Bazaar, Meghan habló del príncipe Harry, dedicándole palabras llenas de cariño como nunca antes. Destacó el apoyo incondicional que recibe de su esposo:
“Me ama con tanta intensidad y plenitud, además tiene una perspectiva diferente porque ve información que yo no veo. Nadie en el mundo me ama más que él, así que sé que siempre me apoyará”, aseguró.
La duquesa profundiza además en aquello que más admira de Harry, con quien se casó el 19 de mayo de 2018 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor.
Según explica, una de las cualidades que más la cautivó fue su energía: “Tienes a alguien con una curiosidad y una alegría casi infantil. Eso me atrajo muchísimo, y él despertó eso en mí. Se refleja en todos los aspectos de nuestra vida. Incluso en los negocios, quiero que juguemos, nos divirtamos, exploremos y seamos creativos”, afirmó.
Desde que la pareja renunció a sus deberes reales en 2021 y se estableció en Montecito, California, Markle declaró que mantener un equilibrio entre su vida pública y familiar se ha vuelto una de sus prioridades.
Meghan Markle reconoce que ha cometido errores en medio del escrutinio público
Además, Meghan Markle dijo que aprender de esas equivocaciones ha sido esencial para su crecimiento personal.
“Si todo sale perfecto, no aprendes nada. Si no aprendes algo, no vas a crecer", dijo a Harper’s Bazaar.
Para poner un ejemplo de lo que ha vivido, la duquesa habló de sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, quienes están en una etapa donde constantemente aprenden algo nuevo.
Meghan agregó que se da a sí misma el mismo espacio para equivocarse que le da a sus hijos o a su faceta como emprendedora.
"Los veo enfrentarse a cosas que parecen completamente insuperables cada día. Pero puedes recordar y decir: 'Sé que ahora parece muy difícil, pero confía en mí, pronto será mucho más fácil'. Puedo darme a mí misma la misma oportunidad", agregó.
“No existe la perfección. Yo también puedo cometer errores”, continuó.
En la conversación, Meghan habló de cómo la exposición mediática tras su ingreso a la realeza la llevó a reforzar sus límites personales. Según ella, ha encontrado formas diferentes de protegerse, ya sea por autopreservación o simplemente por madurar.
Además detalló su deseo de dividir su tiempo entre estar en el ojo público y pasar tiempo de calidad en casa con su familia.
“Me encanta poder hacer ambas cosas”, dijo. “Creo que en el momento en que empiezas a tomar todas tus decisiones personales basándote en juicios externos, pierdes tu autenticidad”.