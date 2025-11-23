Kate Middleton habría dado un ultimátum al príncipe William por supuesta infidelidad con su mejor amiga, revela biógrafo

Kate Middleton habría dado un ultimátum al príncipe William por supuesta infidelidad con su mejor amiga

El biógrafo real Andrew Lownie volvió a poner en el centro de la atención los detalles sobre la supuesta infidelidad de William hacia Kate Middleton con su amiga cercana, Rose Hanbury, a través de una publicación en Substack. Aunque el texto fue eliminado pocas horas después, la revista OK! retomó la información y la publicó en su página web.

El príncipe William habría sido infiel a Kate Middleton con su mejor amiga Rose Hanbury. (Stephen Pond/Getty Images)

Los rumores sobre esta posible infidelidad han circulado entre los príncipes de Gales desde alrededor de 2019, cuando comenzaron a tomar fuerza y llamar la atención de la prensa. Según fuentes citadas por Lownie, Kate decidió enfrentar la situación de manera directa y contundente.

“Es ella o yo, haz tu elección”, habría sido la frase que le dirigió a William dejando claro que no toleraría más acercamientos hacia su amiga Rose Hanbury, íntima de ambos.

Kate Middleton y el príncipe William. (WPA Pool/Getty Images)

El biógrafo aseguró que Kate exigió que Rose fuera “eliminada gradualmente” de su círculo social, y fuentes indican que el distanciamiento no fue leve: la princesa prohibió a William acercarse a Rose, y desde entonces, ambas mujeres han mantenido poca o ninguna comunicación pública.

La situación habría afectado emocionalmente a la princesa de Gales de manera profunda. Una fuente cercana relató al biógrafo que Kate quedó “devastada” por los rumores, lo que la llevó a exigir un cambio radical en la dinámica de su relación con William.

Para lidiar con la tensión y proteger su matrimonio, la pareja habría recurrido a terapia de pareja. Este recurso no solo buscaba salvar su relación, sino también manejar la presión mediática que surgió a raíz de los rumores y preservar la estabilidad dentro y fuera del palacio.