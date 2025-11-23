Kate Middleton habría dado un ultimátum al príncipe William por supuesta infidelidad con su mejor amiga, revela biógrafo

Un nuevo capítulo del drama en la familia real británica vuelve a ocupar titulares. De acuerdo con el biógrafo Andrew Lownie, la princesa Kate Middleton dio un ultimátum a su esposo, el príncipe William: cortar todo contacto con su amiga de años, Rose Hanbury, tras fuertes rumores de una supuesta infidelidad en 2019.
El biógrafo real Andrew Lownie volvió a poner en el centro de la atención los detalles sobre la supuesta infidelidad de William hacia Kate Middleton con su amiga cercana, Rose Hanbury, a través de una publicación en Substack. Aunque el texto fue eliminado pocas horas después, la revista OK! retomó la información y la publicó en su página web.
Los rumores sobre esta posible infidelidad han circulado entre los príncipes de Gales desde alrededor de 2019, cuando comenzaron a tomar fuerza y llamar la atención de la prensa. Según fuentes citadas por Lownie, Kate decidió enfrentar la situación de manera directa y contundente.
“Es ella o yo, haz tu elección”, habría sido la frase que le dirigió a William dejando claro que no toleraría más acercamientos hacia su amiga Rose Hanbury, íntima de ambos.
El biógrafo aseguró que Kate exigió que Rose fuera “eliminada gradualmente” de su círculo social, y fuentes indican que el distanciamiento no fue leve: la princesa prohibió a William acercarse a Rose, y desde entonces, ambas mujeres han mantenido poca o ninguna comunicación pública.
La situación habría afectado emocionalmente a la princesa de Gales de manera profunda. Una fuente cercana relató al biógrafo que Kate quedó “devastada” por los rumores, lo que la llevó a exigir un cambio radical en la dinámica de su relación con William.
Para lidiar con la tensión y proteger su matrimonio, la pareja habría recurrido a terapia de pareja. Este recurso no solo buscaba salvar su relación, sino también manejar la presión mediática que surgió a raíz de los rumores y preservar la estabilidad dentro y fuera del palacio.
El origen del escándalo: cómo surgieron los rumores de infidelidad entre el príncipe William y Rose Hanbury
Los rumores de una posible infidelidad entre el príncipe William y la mejor amiga de Kate Middleton, Rose Hanbury, comenzaron a circular en los medios a partir de 2019. Hanbury, marquesa de Cholmondeley, formaba parte del círculo íntimo de los príncipes de Gales, lo que alimentó las especulaciones cuando surgieron reportes de tensión entre ambas mujeres.
Según versiones de diversos medios británicos, la relación entre Kate y Rose se enfrió drásticamente: se habló de un enfrentamiento y de un distanciamiento social que supuestamente habría sido pedido por la princesa.
El rumor tomó aún más fuerza cuando apareció una imagen borrosa, difundida en redes y en medios, que sugería un beso entre William y Rose. Aunque la imagen no permite confirmar la identidad, generó gran revuelo mediático.
Aunque nunca ha habido una confirmación oficial por parte del Palacio de Kensington, este episodio continúa siendo tema de debate entre la prensa real y los observadores de la realeza, especialmente cuando resurgen nuevos análisis y testimonios en torno a la relación entre William, Kate y Rose.
Rose Hanbury niega romance con el príncipe William
En 2024, cinco años después de que circularan miles de especulaciones sobre un supuesto romance entre el príncipe William y Rose Hanbury, la duquesa decidió, a través de su equipo de abogados, poner fin a los rumores y aclarar que estaba cansada de ser señalada como la supuesta amante del príncipe.
"Es totalmente falso", informaron los abogados Business Insider con el fin de dejar en claro que todo lo que se ha dicho no es más que un rumor que ha alcanzado dimensión global.