El golpe final del rey: Carlos III elimina oficialmente los últimos honores reales a Andrew Mountbatten‑Windsor

El escándalo de Jeffrey Epstein que acabó con el príncipe Andrés

Desde hace más de una década, el nombre del ex príncipe Andrés quedó marcado por una de las mayores crisis de reputación de la realeza británica. Las acusaciones de Virginia Giuffre (quien aseguró que fue forzada por Jeffrey Epstein a mantener relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años) detonaron un escándalo global.

Virginia Giuffre acusó a Andrés de York de abusar de ella cuando tenía 17 años. (HANDOUT/AFP)

Giuffre detalló en documentos judiciales que fue traficada por Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell para ser explotada con “amigos” del magnate, y entre ellos mencionó al príncipe.

Aunque Andrés negó conocerla o recordar haber estado con ella (incluso cuestionó la veracidad de una fotografía en la que ambos aparecen) las acusaciones, unidas a evidencias y testimonios, generaron una ola de indignación pública.

El príncipe Andrés. (The Grosby Group)

En 2022, para evitar un juicio civil que prometía ser duro y altamente mediático, Andrés acordó un arreglo económico con Giuffre: un pago y la promesa de apoyar causas contra el tráfico sexual, sin admitir culpabilidad.

Virginia Giuffre (Shutterstock)

Finalmente, este año, bajo decisión del nuevo monarca, el rey Carlos III, se oficializó la remoción de todos sus títulos, honores y estilos reales. Con ello, Andrés dejó de ser “Príncipe”, “Duque de York” y “Su Alteza Real”, quedando relegado a su nombre civil. La medida representa un cierre simbólico a un capítulo turbulento para la realeza británica.