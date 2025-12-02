El golpe final del rey: Carlos III elimina oficialmente los últimos honores reales a Andrew Mountbatten‑Windsor

Con una decisión histórica, el rey Carlos III ha ordenado (a través de documentos oficiales del Palacio de Buckingham) la eliminación definitiva de todos los títulos y honores reales de Andrew Mountbatten‑Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés.
Con ello, su nombre ha sido borrado de dos de las órdenes de caballería más prestigiosas de Reino Unido: la Order of the Garter y la Royal Victorian Order.
El 1 de diciembre, The Gazette publicó una comunicado que confirmaba que el rey Carlos III había ordenado que el nombre de Andrew Mountbatten‑Windsor fuera eliminado de los registros de la Orden de la Jarretera y de la Real Orden Victoriana.
Aunque el medio británico apenas publicó el registro oficial del Reino Unido, al final del documento había una nota que decía que la decisión debía considerarse con fecha del 30 de octubre de 2025, que es cuando el Palacio de Buckingham anunció que el rey había comenzado el proceso para quitarle al ex príncipe Andrés su título, estilo y honores reales.
La minuta fue emitida por la Cancillería Central de las Órdenes de Caballería, responsable de administrar los honores estatales en el Reino Unido, a través del Palacio de St. James en Londres.
El escándalo de Jeffrey Epstein que acabó con el príncipe Andrés
Desde hace más de una década, el nombre del ex príncipe Andrés quedó marcado por una de las mayores crisis de reputación de la realeza británica. Las acusaciones de Virginia Giuffre (quien aseguró que fue forzada por Jeffrey Epstein a mantener relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años) detonaron un escándalo global.
Giuffre detalló en documentos judiciales que fue traficada por Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell para ser explotada con “amigos” del magnate, y entre ellos mencionó al príncipe.
Aunque Andrés negó conocerla o recordar haber estado con ella (incluso cuestionó la veracidad de una fotografía en la que ambos aparecen) las acusaciones, unidas a evidencias y testimonios, generaron una ola de indignación pública.
En 2022, para evitar un juicio civil que prometía ser duro y altamente mediático, Andrés acordó un arreglo económico con Giuffre: un pago y la promesa de apoyar causas contra el tráfico sexual, sin admitir culpabilidad.
Finalmente, este año, bajo decisión del nuevo monarca, el rey Carlos III, se oficializó la remoción de todos sus títulos, honores y estilos reales. Con ello, Andrés dejó de ser “Príncipe”, “Duque de York” y “Su Alteza Real”, quedando relegado a su nombre civil. La medida representa un cierre simbólico a un capítulo turbulento para la realeza británica.