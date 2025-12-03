El ex príncipe Andrés no recibirá una compensación tras ser desalojado de su residencia

El príncipe Andrés no recibirá una compensación tras ser desalojado de su residencia

El rey Carlos III anunció en octubre que Andrés sería despojado de sus títulos y abandonaría el Royal Lodge de 30 habitaciones en Windsor, donde ha vivido desde 2003.

El ex príncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, podría haber tenido derecho a 645 mil dólares por desocupar la propiedad antes del final de su contrato de arrendamiento de 75 años, según el acuerdo de alquiler.

El Royal Lodge está en los terrenos de Windsor Castle.

Pero Crown Estate, la entidad que gestiona de forma independiente las propiedades y terrenos de la familia real, explicó en un informe dirigido a los legisladores que probablemente Andrés no recibirá dinero alguno.

"Nuestra evaluación inicial es que, aunque el alcance de los desperfectos al final del arrendamiento y las reparaciones necesarias no es inusual para un contrato de esta duración, significarán, con toda probabilidad, que Andrew Mountbatten-Windsor no tendrá derecho a ninguna compensación por la entrega anticipada del arrendamiento", señala el documento.