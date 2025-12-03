Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

El ex príncipe Andrés no recibirá una compensación tras ser desalojado de su residencia

El ex príncipe Andrés perdió la oportunidad de recibir una compensación tras ser desalojado de su residemcia debido a sus vínculos con Jeffrey Epstein.
mié 03 diciembre 2025 08:29 AM
principe-andres.jpg
Ex príncipe Andrés (Getty Images)
Publicidad

El príncipe Andrés no recibirá una compensación tras ser desalojado de su residencia

El rey Carlos III anunció en octubre que Andrés sería despojado de sus títulos y abandonaría el Royal Lodge de 30 habitaciones en Windsor, donde ha vivido desde 2003.

El ex príncipe, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor, podría haber tenido derecho a 645 mil dólares por desocupar la propiedad antes del final de su contrato de arrendamiento de 75 años, según el acuerdo de alquiler.

Royal Lodge
El Royal Lodge está en los terrenos de Windsor Castle.

Pero Crown Estate, la entidad que gestiona de forma independiente las propiedades y terrenos de la familia real, explicó en un informe dirigido a los legisladores que probablemente Andrés no recibirá dinero alguno.

"Nuestra evaluación inicial es que, aunque el alcance de los desperfectos al final del arrendamiento y las reparaciones necesarias no es inusual para un contrato de esta duración, significarán, con toda probabilidad, que Andrew Mountbatten-Windsor no tendrá derecho a ninguna compensación por la entrega anticipada del arrendamiento", señala el documento.

Publicidad

El Parlamento investiga al ex príncipe Andrés

El informe fue publicado por el Comité de Cuentas Públicas del Parlamento, que anunció que también había iniciado una investigación sobre Crown Estate y sus contratos de arrendamiento reales.

Los diputados podrían examinar el uso de los llamados 'peppercorn payments', pagos simbólicos por adelantado que sustituyen al alquiler continuo, un tipo de acuerdo utilizado por Andrés.

principe-andres-pierde-su-ultimo-rango-militar.jpg
El ex príncipe Andrés pierde su último rango militar tras el escándalo de Jeffrey Epstein. (Getty Images)

"Tras analizar la información recibida, queda claro que constituye el inicio de una base para una investigación", dijo en un comunicado el presidente del comité, Geoffrey Clifton-Brown.

La decisión del rey Carlos, hecha pública el 30 de octubre, llegó tras el creciente enojo público por la relación de Andrés con el difunto delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

El informe de Crown Estate mostró que Andrés entregó su aviso de desalojo de la propiedad ese mismo día.

Publicidad

Tags

Rey Carlos III Príncipe Andrés

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad