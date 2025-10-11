El príncipe William ya piensa en su ascenso al trono y anticipa: "Cuando yo sea rey todo cambiará"

El príncipe William anticipa que cuando sea rey todo cambiará

En una plática casual en un pub de Windsor, el príncipe William dejó en claro su visión de la monarquía. "Creo que puedo decir con seguridad que el cambio está en mi agenda. Un cambio para siempre".

"Disfruto del cambio. Eso es lo que me entusiasma: la idea de poder generar algún cambio... Quiero cuestionar más las cosas. ¿Seguimos actuando y teniendo el mayor impacto posible? Si no tienes cuidado, la historia puede ser un verdadero peso y un ancla a tu alrededor, y puedes sentirte asfixiado por ella. Creo que es importante vivir el aquí y ahora", dijo con seguridad.

Aunque sus palabras podrían interpretarse como una crítica a su padre, el rey Carlos III, y sus antecesores (incluida su abuela, la difunta Isabel II), William fue muy cuidadoso al aclarar sus intenciones.

“Esto no debe verse como una crítica al rey Carlos”, aseguró, según historiadores consultados por People. Más allá del simbolismo, William está construyendo un perfil más accesible: cenas familiares sin celulares, conversaciones sinceras y un enfoque emocional en su rol a futuro.

William ha anticipado que cuando reine habrá cambios en la monarquía. (Getty Images)

Esta apertura marca lo que expertos califican como un punto de inflexión dentro de la Casa Real británica.

El heredero compartió recientemente, por ejemplo, que 2024 fue “el año más difícil que he tenido”, al señalar los retos de salud de su esposa y su padre.

“La vida nos pone a prueba… y definitivamente puede ser un desafío”, confesó. Pero esa vulnerabilidad parece ser parte de su estrategia: modernizar una institución que históricamente ha evitado esas reflexiones públicas.