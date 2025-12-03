Kate Middleton conmueve con un mensaje en una de sus últimas apariciones del año

Unas 1,600 personas asistirán el viernes a esta celebración en la Abadía de Westminster, en Londres, la quinta organizada por la princesa, que será retransmitida por el canal ITV el día de Nochebuena.

"En una época en la que la vida a veces puede parecer fragmentada o incierta, el período navideño nos recuerda la importancia de volvernos unos hacia otros con benevolencia, comprensión y esperanza", escribe en su misiva.

La BBC se disculpa con Kate Middleton por no llamarla Catherine, princesa de Gales (Arthur Edwards/Getty Images)

La princesa subraya que este concierto "ofrece un momento de solidaridad colectiva" y permite "rendir homenaje a los lazos visibles e invisibles que nos unen a todos".

Kate, de 43 años, anunció en marzo de 2024 que padece cáncer, cuya naturaleza nunca se reveló.

Diez meses después, en enero, anunció en un video de tres minutos que el cáncer estaba en remisión.