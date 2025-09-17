“Radiante, saludable y hermosa”: Donald Trump llena de elogios a Kate Middleton durante su visita a Reino Unido

Durante la visita de Estado que realiza a Reino Unido, el presidente estadounidense Donald Trump hizo que todas las miradas y los reflectores apuntaran a la princesa de Gales.
Y es que durante la celebración del banquete de Estado en el que el rey Carlos III y la reina Camila recibieron al mandatario de Estados Unidos y la primera dama Melania Trump, el también empresario de 79 años llenó de elogios a Kate Middleton, al pronunciar su discurso protocolario.
Publicidad
Donald Trump llena de elogios a Kate Middleton en el banquete de Estado realizado en su honor
Más allá del mensaje y el saludo oficiales que preparó como parte del protocolo del banquete de Estado con que fue recibido por la Corona británica en el castillo de Windsor, llamó profundamente la atención el hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su discurso de agradecimiento para llenar de elogios a Kate Middleton.
“Melania y yo estamos encantados de visitar al príncipe William y de ver a Su Alteza Real, la princesa Catherine”, señaló Trump al tomar la palabra en la mesa y destacó que Kate Middleton lucía “tan radiante, tan saludable y tan hermosa”.
De acuerdo con People, la esposa del príncipe William recibió los cumplidos de Trump con una sonrisa e, incluso su hermano, James Middleton habría reaccionado al peculiar momento protagonizado por el presidente estadounidense y su hermana mayor, al publicar en redes sociales la frase “Orgulloso de ser británico”, según dio a conocer la publicación.
Publicidad
¿Donald Trump hizo un comentario fuera de lugar sobre Kate Middleton?
Si bien el estado de salud de Kate Middleton es un tema de interés nacional en Reino Unido, debido a que a se trata de la futura reina, tanto ella como el resto de la Familia Real han optado por reservar el tema del diagnóstico del cáncer, su tratamiento y remisión a contextos relacionados específicamente con el ámbito de la salud.
En este sentido, la mención expresa hecha por Donald Trump sobre la apariencia de la princesa de Gales (y por ende, su mejoría ante el diagnóstico) podrían ser interpretadas como una situación fuera de lugar, dado que las palabras del presidente estadounidense se pronunciaron en un evento protocolario.
Esto, sin embargo, no habría de extrañar a nadie, ya que Trump es conocido por tener pocos o ningún filtro al momento de expresarse sobre las personas y, de acuerdo con distintos reportes, pareciera no darle importancia a la etiqueta que se sigue ante integrantes de la Familia Real. De cualquier forma, los halagos que Trump le hizo a Kate Middleton quedaron —finalmente— para el anecdotario del día.
Publicidad
Kate Middleton se roba todas las miradas en la visita de Estado de Donald Trump a Reino Unido
Por si esto fuera poco y más allá de los comentario de Donald Trump, Kate Middleton se robó todas las miradas durante el banquete de Estado debido al look que eligió para la ocasión.
Se trató de un vestido de alta costura de la diseñadora británica Phillipa Lepley, que combina un abrigo largo de encaje chantilly bordado a mano sobre un vestido de crepé de seda. Además, en su arreglo, tuvo un guiño a su difunta suegra, la princesa Diana, ya que llevó la tiara conocida como “Lover's Knot”, una de las predilectas de Lady Di y que está compuesta por 19 arcos de diamantes y decorada con 39 perlas.