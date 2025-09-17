“Radiante, saludable y hermosa”: Donald Trump llena de elogios a Kate Middleton durante su visita a Reino Unido

Donald Trump llena de elogios a Kate Middleton en el banquete de Estado realizado en su honor

Más allá del mensaje y el saludo oficiales que preparó como parte del protocolo del banquete de Estado con que fue recibido por la Corona británica en el castillo de Windsor, llamó profundamente la atención el hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó su discurso de agradecimiento para llenar de elogios a Kate Middleton.

Donald Trump llena de elogios a Kate Middleton en el banquete de Estado en Windsor (WPA Pool/Getty Images)

“Melania y yo estamos encantados de visitar al príncipe William y de ver a Su Alteza Real, la princesa Catherine”, señaló Trump al tomar la palabra en la mesa y destacó que Kate Middleton lucía “tan radiante, tan saludable y tan hermosa”.

De acuerdo con People, la esposa del príncipe William recibió los cumplidos de Trump con una sonrisa e, incluso su hermano, James Middleton habría reaccionado al peculiar momento protagonizado por el presidente estadounidense y su hermana mayor, al publicar en redes sociales la frase “Orgulloso de ser británico”, según dio a conocer la publicación.