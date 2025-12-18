Legisladores demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos difundieron este jueves un nuevo set de imágenes provenientes del patrimonio del difunto delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en las que vuelven a aparecer Bill Gates, Woody Allen y del ex asesor de Trump, Steve Bannon.
Nuevas fotos de Jeffrey Epstein con figuras como Bill Gates sacuden a EU: ¿qué esconden estas escenas sin contexto?
Una vez más nuevas fotos de Jeffrey Epstein y sus allegados salieron a la luz, desatando polémica y preocupación por el contenido y las figuras que aparecen en ellas.
La publicación incluye 68 imágenes sin contexto claro que muestran al financiero, quien murió en prisión en 2019, junto a personalidades como el cofundador de Microsoft Bill Gates, el activista Noam Chomsky, y el ex asesor de la Casa Blanca Steve Bannon, entre otros.
Cámara de Representantes EEUU 🇺🇸 publica nuevos archivos de Epstein: fotos de Bill Gates con una mujer, un pasaporte ucraniano y mensajes sobre precios para el traslado de mujeres. Más revelaciones sobre el caso. pic.twitter.com/1EZ8zMu03b— Alerta Mundial (@TuiteroSismico) December 18, 2025
Los demócratas señalaron que las fotos fueron publicadas sin fechas ni indicación de dónde o cuándo fueron tomadas, lo que ha generado un intenso debate sobre el contexto y el significado de las imágenes.
A pesar de ello, los legisladores aseguran que la difusión tiene como objetivo presionar al Departamento de Justicia para que cumpla con la recientemente aprobada Epstein Files Transparency Act, que exige la publicación de los archivos no clasificados del caso antes de este viernes.
Entre los contenidos que han hecho públicos el Comité de Supervisión se encuentran fotos de Jeffrey Epstein acompañado de Bill Gates y Noam Chomsky, sin fecha ni contexto claro.
Además de la presencia de estas figuras, parte del material resulta inquietante: se incluyen extractos de una conversación que aparentemente discute la logística de “conseguir mujeres” para Epstein, así como citas de la novela Lolita de Vladimir Nabokov escritas sobre el cuerpo de una mujer, con un ejemplar del libro visible en el fondo, aludiendo a temas sensibles relacionados con explotación sexual. También se encontraron pasaportes y documentos con información personal censurada de mujeres, supuestamente vinculados al círculo de Epstein.
El representante demócrata Robert Garcia, máximo legislador del panel, ha insistido en que la divulgación forma parte de un esfuerzo por ofrecer transparencia al público y cuestionar al Ejecutivo sobre qué materiales posee realmente el Departamento de Justicia, acusándolo de retener información relevante para el caso.
Hoy, el Partido Demócrata en Estados Unidos ha publicado nuevas fotografías del pedófilo Jeffrey Epstein junto a Steve Bannon, Bill Gates, Woody Allen y Noam Chomsky. pic.twitter.com/lmHXEIZVut— Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) December 18, 2025
Jeffrey Epstein: arresto y muerte de un financiero acusado de tráfico sexual
Jeffrey Epstein , el financiero estadounidense, fue arrestado el 6 de julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores en Florida y Nueva York.
Las autoridades lo acusaron de organizar una red en la que menores de edad eran explotadas sexualmente, incluyendo a chicas adolescentes que eran llevadas a sus propiedades en Manhattan, Palm Beach y las Islas Vírgenes. Su caso llamó la atención internacional debido a sus vínculos con personalidades poderosas de la política, los negocios y el entretenimiento.
Tras su arresto, Epstein fue recluido en la cárcel federal de Manhattan, donde enfrentaba la posibilidad de pasar décadas en prisión. Sin embargo, el 10 de agosto de 2019 fue encontrado muerto en su celda a la edad de 66 años.
La Oficina de Medicina Forense de Nueva York determinó que la causa oficial de su muerte fue suicidio por ahorcamiento, aunque las circunstancias generaron una gran controversia y múltiples teorías debido a irregularidades en la vigilancia de la prisión y fallas en los protocolos de seguridad.