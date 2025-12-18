Nuevas fotos de Jeffrey Epstein con figuras como Bill Gates sacuden a EU: ¿qué esconden estas escenas sin contexto?

Una vez más nuevas fotos de Jeffrey Epstein y sus allegados salieron a la luz, desatando polémica y preocupación por el contenido y las figuras que aparecen en ellas.

La publicación incluye 68 imágenes sin contexto claro que muestran al financiero, quien murió en prisión en 2019, junto a personalidades como el cofundador de Microsoft Bill Gates, el activista Noam Chomsky, y el ex asesor de la Casa Blanca Steve Bannon, entre otros.

Cámara de Representantes EEUU 🇺🇸 publica nuevos archivos de Epstein: fotos de Bill Gates con una mujer, un pasaporte ucraniano y mensajes sobre precios para el traslado de mujeres. Más revelaciones sobre el caso. pic.twitter.com/1EZ8zMu03b — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) December 18, 2025

Los demócratas señalaron que las fotos fueron publicadas sin fechas ni indicación de dónde o cuándo fueron tomadas, lo que ha generado un intenso debate sobre el contexto y el significado de las imágenes.

A pesar de ello, los legisladores aseguran que la difusión tiene como objetivo presionar al Departamento de Justicia para que cumpla con la recientemente aprobada Epstein Files Transparency Act, que exige la publicación de los archivos no clasificados del caso antes de este viernes.

Melania Trump, el príncipe Andrés, Gwendolyn Beck y Jeffrey Epstein en una fiesta en el club Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, 12 de febrero de 2000. (Getty Images)

Entre los contenidos que han hecho públicos el Comité de Supervisión se encuentran fotos de Jeffrey Epstein acompañado de Bill Gates y Noam Chomsky, sin fecha ni contexto claro.

Además de la presencia de estas figuras, parte del material resulta inquietante: se incluyen extractos de una conversación que aparentemente discute la logística de “conseguir mujeres” para Epstein, así como citas de la novela Lolita de Vladimir Nabokov escritas sobre el cuerpo de una mujer, con un ejemplar del libro visible en el fondo, aludiendo a temas sensibles relacionados con explotación sexual. También se encontraron pasaportes y documentos con información personal censurada de mujeres, supuestamente vinculados al círculo de Epstein.

El representante demócrata Robert Garcia, máximo legislador del panel, ha insistido en que la divulgación forma parte de un esfuerzo por ofrecer transparencia al público y cuestionar al Ejecutivo sobre qué materiales posee realmente el Departamento de Justicia, acusándolo de retener información relevante para el caso.