Con un look de impacto, Kate Middleton pone fin a los rumores y disfruta de un partido de rugby

Kate Middleton pone fin a los rumores y disfruta de un partido de rugby

El pasado 4 de septiembre las alarmas se encendieron cuando Kate Middleton, princesa de Gales, reapareció en escena con un tono rubio en el pelo que desconcertó a medio mundo y es que hubo voces que señalaron que el pelo de la esposa del príncipe William parecía una peluca, lo que podría significar que estaría recibiendo quimioterapia para tratar el cáncer que le fue detectado anteriormente y del cual se encuentra en remisión.

Sin embargo, este sábado, al asistir a un partido del Mundial Femenil de Rugby, en Brighton, en el que se enfrentaron las selecciones de Inglaterra y de Australia, Kate dejó en claro que todos podemos tener un “bad hair day” y con un simple recogido y un traje sastre con blusa blanca, demostró que todo está en orden.

Kate Middleton (Mike Hewitt/Getty Images)

Podríamos decir —incluso— que corrigió el tono de su melena, ya que en las fotos se ve un poco más oscura, pero quizá se trate únicamente del efecto que le dio el traerlo sujeto en una media cola de caballo.

Lo importante es que tanto en el Natural History Museum como en el estadio, la princesa de Gales demostró que, más allá de las lecturas que la opinión pública pueda hacer de su imagen, ella está cada vez más presente en la agenda real y siempre dispuesta a cumplir con el papel institucional que le corresponde como futura reina.