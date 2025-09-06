Publicidad

Con un look de impacto, Kate Middleton pone fin a los rumores y disfruta de un partido de rugby

La princesa de Gales estuvo en el partido de rugby de las selecciones femeninas de Inglaterra y Australia y acabó con los rumores sobre su cambio de look.
sáb 06 septiembre 2025 08:23 PM
Luego del revuelo que causó con su cambio de look y de que éste provocara teorías conspiracionistas que ponían en duda su estado de salud, este sábado Kate Middleton puso fin a los rumores y, de paso, disfrutó de un partido de rugby con un simple ajuste en el pelo y un outfit espectacular.

Kate Middleton pone fin a los rumores y disfruta de un partido de rugby

El pasado 4 de septiembre las alarmas se encendieron cuando Kate Middleton, princesa de Gales, reapareció en escena con un tono rubio en el pelo que desconcertó a medio mundo y es que hubo voces que señalaron que el pelo de la esposa del príncipe William parecía una peluca, lo que podría significar que estaría recibiendo quimioterapia para tratar el cáncer que le fue detectado anteriormente y del cual se encuentra en remisión.

Sin embargo, este sábado, al asistir a un partido del Mundial Femenil de Rugby, en Brighton, en el que se enfrentaron las selecciones de Inglaterra y de Australia, Kate dejó en claro que todos podemos tener un “bad hair day” y con un simple recogido y un traje sastre con blusa blanca, demostró que todo está en orden.

Podríamos decir —incluso— que corrigió el tono de su melena, ya que en las fotos se ve un poco más oscura, pero quizá se trate únicamente del efecto que le dio el traerlo sujeto en una media cola de caballo.

Lo importante es que tanto en el Natural History Museum como en el estadio, la princesa de Gales demostró que, más allá de las lecturas que la opinión pública pueda hacer de su imagen, ella está cada vez más presente en la agenda real y siempre dispuesta a cumplir con el papel institucional que le corresponde como futura reina.

El cambio de look de Kate Middleton que causó polémica

El 4 de septiembre, Kate Middleton reapareció en un acto conjunto con el príncipe William en el Natural History Museum y fue captada con un tono rubio mucho más claro en su melena; una transformación que despertó todo tipo de comentarios.

El 4 de septiembre, Kate Middleton desconcertó al dejarse ver con el pelo más rubio que nunca y con una apariencia que hizo pensar que era una peluca

El debate sobre la renovada apariencia de la princesa de Gales iba de lo trivial sobre el tono rubio que ahora tiene en el pelo hasta las versiones que ponían en duda que se tratara de su melena y que sugerían que se trataba de una peluca, que llevaría puesta para disimular posibles secuelas dejadas por la quimioterapia.

Las especulaciones sobre si el rubio era natural (lo cual es evidente que no es así), que si se trataba de extensiones o de una peluca circularon rápido en redes sociales.

Dos días después y con un look de impacto, Kate dejó en claro que todos podemos tener un 'bad hair day'

Y es que luego de que la Familia Real británica vivió (y sobrevivió) a una crisis por la salud tanto del rey Carlos III como de Kate Middleton, quedó claro que la apariencia de la princesa de Gales —hoy más que nunca— jamás será solo “apariencia”.

¿Por qué es tan importante la apariencia física de Kate Middleton, princesa de Gales?

A través de su atuendo, su maquillaje y el arreglo de su pelo Kate Middleton, princesa de Gales, comunica salud, renovación, cansancio o fortaleza.

En este caso en específico, su cambio de look llega tras dos años marcados por su tratamiento y recuperación; muchos podrían interpretar el tono rubio de su pelo como un símbolo de renovación o una elección personal después de una etapa difícil, pero algunas voces prefirieron buscar un sentido más oscuro.

El hecho de que Kate Middleton eligiera este sábado llevar el pelo recogido y con ello asegurarse de que, al asistir a un partido, los fotógrafos pudieran captar que no se trata de una peluca, refuerza la idea de que incluso la princesa de Gales puede tener un pequeño desliz con su apariencia, sin que ello signifique una nueva crisis para la Corona, y que ella está al tanto del impacto que tienen sus decisiones y que, por ello, siempre tendrá un margen para maniobrar y hacer ajustes cuando sea necesario.

