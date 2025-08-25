Un gesto que habla: el cambio de look de Kate Middleton y su mensaje silencioso

El cambio de look de Kate Middleton y su mensaje silencioso

Acompañada del príncipe William y otros miembros de la familia real, incluyendo al rey Carlos III y la reina Camila, Kate fue vista bajando del automóvil oficial con un conjunto en tonos oscuros y sobrios, pero lo que más llamó la atención fue su pelo: con ondas sueltas y reflejos dorados, claramente más rubios que en sus últimas apariciones.

Kate, reconocida por mantener un estilo elegante y clásico, no acostumbra a transformaciones radicales, por lo que incluso un leve cambio en su cabello se vuelve noticia. En redes sociales y medios británicos, muchos destacaron que el nuevo tono la hace ver más luminosa y relajada.

Algunos expertos en belleza aseguran que podría tratarse simplemente de un efecto del sol, ya que ha pasado parte del verano descansando con su familia. Otros apuestan por una renovación intencional, interpretándola como un gesto de transición y energía positiva, luego de meses marcados por su tratamiento contra el cáncer.

Aunque el Palacio de Kensington no ha confirmado si el nuevo tono es un cambio permanente o algo temporal, la aparición de la princesa fue suficiente para generar titulares, reforzar su cercanía con el público y dejar claro que, poco a poco, retoma su lugar dentro de la agenda real.

