El inesperado regreso de Kate Middleton: retoma su agenda con aparición sorpresa en honor a Isabel II

Kate Middleton vuelve al castaño en su inesperada aparición en homenaje a Isabel II

Hace exactamente tres años, el Palacio de Buckingham anunciaba el fallecimiento de la Reina Isabel II. En el aniversario de esa fecha, el Príncipe William y Kate Middleton, realizaron una visita al Women’s Institute de Sunningdale, una organización con la que la monarca mantuvo un estrecho vínculo durante ocho décadas. El gesto sirvió como homenaje a su legado y a su compromiso con la mayor institución femenina del Reino Unido.

Kate Middleton y el príncipe William. (WPA Pool/Getty Images)

Kate acaparó la atención durante esta visita, cuya participación no figuraba en la agenda oficial de la Casa Real. Fiel a su estilo, la princesa se mostró bastante cercana y sonriente, conversó con los asistentes, compartió mesa con las integrantes del Women’s Institute y se interesó por sus historias personales, tal como suele hacer en sus compromisos públicos.

Para la ocasión, la princesa de Gales vistió una pieza de la firma Alessandra Rich. Se trata de un diseño midi de manga corta con cierre de botones frontales. El estampado tartán en tonos gris y negro se combinó con stilettos gris antracita de Boss y aretes de Kiki McDonough. En cuanto al peinado, Kate regresó a su característico tono castaño, dejando atrás el rubio que había generado comentarios en sus últimas apariciones públicas.

Kate Middleton regresa a su tradicional look castaño. (WPA Pool/Getty Images)

Por otro lado, este lunes también está prevista la llegada del Príncipe Harry a Londres, donde asistirá a la gala de los WellChild Awards, una organización que apoya a niños con enfermedades graves y a sus familias. Es una causa con la que colabora desde hace casi dos décadas. La incógnita es si, en el marco de esta visita, se producirá un encuentro (público o privado) con su papá, el Rey Carlos III.