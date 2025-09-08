El inesperado regreso de Kate Middleton: retoma su agenda con aparición sorpresa en honor a Isabel II

En el marco del tercer aniversario de la muerte de la Reina Isabel II, celebrado el 8 de septiembre, Kate Middleton hizo una aparición sorpresa en Sunningdale, acompañando al príncipe William durante un acto conmemorativo organizado por el Women’s Institute.
Hace exactamente tres años, el Palacio de Buckingham anunciaba el fallecimiento de la Reina Isabel II. En el aniversario de esa fecha, el Príncipe William y Kate Middleton, realizaron una visita al Women’s Institute de Sunningdale, una organización con la que la monarca mantuvo un estrecho vínculo durante ocho décadas. El gesto sirvió como homenaje a su legado y a su compromiso con la mayor institución femenina del Reino Unido.
Kate acaparó la atención durante esta visita, cuya participación no figuraba en la agenda oficial de la Casa Real. Fiel a su estilo, la princesa se mostró bastante cercana y sonriente, conversó con los asistentes, compartió mesa con las integrantes del Women’s Institute y se interesó por sus historias personales, tal como suele hacer en sus compromisos públicos.
Para la ocasión, la princesa de Gales vistió una pieza de la firma Alessandra Rich. Se trata de un diseño midi de manga corta con cierre de botones frontales. El estampado tartán en tonos gris y negro se combinó con stilettos gris antracita de Boss y aretes de Kiki McDonough. En cuanto al peinado, Kate regresó a su característico tono castaño, dejando atrás el rubio que había generado comentarios en sus últimas apariciones públicas.
Por otro lado, este lunes también está prevista la llegada del Príncipe Harry a Londres, donde asistirá a la gala de los WellChild Awards, una organización que apoya a niños con enfermedades graves y a sus familias. Es una causa con la que colabora desde hace casi dos décadas. La incógnita es si, en el marco de esta visita, se producirá un encuentro (público o privado) con su papá, el Rey Carlos III.
Kate Middleton y el look rubio por el que fue criticada
Aunque su más reciente aparición pública junto al príncipe William buscaba destacar una causa educativa, las críticas se centraron en el aspecto físico de Kate Middleton, especialmente en su nuevo look, el cual desató sospechas sobre su salud. Algunos usuarios de redes sociales sugirieron que había una posibilidad de que la princesa se había sometido a una quimioterapia, pues señalaron que su pelo no estaba teñido de rubio, sino se trataba de una peluca.
Después de meses de discreción tras su tratamiento contra el cáncer y pocas apariciones públicas, Kate Middleton reapareció con un nuevo cambio de look: el pelo más largo, voluminoso y notablemente más rubio que en ocasiones anteriores.
Aunque ya en agosto se habían notado algunos indicios de un cambio durante una breve aparición en un evento privado, fue en esta salida oficial cuando la transformación se hizo completamente evidente: es el look más largo y rubio que ha traído hasta ahora.
Lo que para muchos fue una evolución estética normal, para otros se convirtió en una posible señal del estado de salud de Kate. Algunos usuarios en redes sociales comenzaron a especular si el pelo era natural o si la princesa estaba usando una peluca o extensiones, quizá para contrarrestar los efectos secundarios de la quimioterapia a la que fue sometida tras su diagnóstico de cáncer a principios de 2024.