Kate Middleton regresa al castaño en menos de una semana tras radical cambio a rubio

La princesa de Gales apareció con un nuevo look rubio en su primera salida con el príncipe William después de las vacaciones de verano.Kate y William retomaron sus actividades como royals y visitaron los jardines recién renovados del National History Museum de Londres.
Sin embargo, en medio de muchas especulaciones, Kate Middleton regresó a su tono natural, te contamos todo sobre estos dos looks en menos de una semana.
Kate Middleton sorprende con su look más rubio
Durante su visita tuvieron reuniones con estudiantes y varios recorridos pero sin duda uno de los momentos más impresionantes del día fue el debut del nuevo hairstyle de Kate que dejó a tres su pelo oscura para mostrar un honey blonde.
Este nuevo estilo ha sido el cambio más radical, de raíz a puntas, el pelo castaño oscuro de Kate se transformó en este rubio con tonalidad miel. Para estilizar el nuevo look, la Princesa de Gales llevó el cabello suelto con suaves rizos que caían en cascada más allá de sus hombros.
Desde agosto las sospechas del cambio de look a rubiaempezaron a formarse luego de unas fotos donde se veía a Kate dentro de un coche después del servicio en la iglesia Crathie Kirk de Escocia.
Kate Middleton regresa a su look con pelo color castaño
El nuevo look de la princesa duró muy poco, pues después de unos días la volvimos a ver con su tono característico: una melena larga, en tonos castaños claro y con mucho volumen. Durante el aniversario de la muerte de la reina Isabel II, Kate apareció junto a su esposo con su clásico look, en suaves ondas que caían en cascada sobre sus hombros.
En enero pasado, Kate anunció que su cáncer estaba en remisión y en una visita al Hospital Colchester en Essex en julio, habló a sobre el impacto mental de su tratamiento. Describió el diagnóstico y el tratamiento como algo que les cambió la vida tanto a ella como a su familia. Es por eso, que las especulaciones sobre una posible peluca crecieron, pero para nosotras, la princesa se ve increíble en estas recientes apariciones.