Kate Middleton regresa al castaño en menos de una semana tras radical cambio a rubio

Kate Middleton sorprende con su look más rubio

Durante su visita tuvieron reuniones con estudiantes y varios recorridos pero sin duda uno de los momentos más impresionantes del día fue el debut del nuevo hairstyle de Kate que dejó a tres su pelo oscura para mostrar un honey blonde.

desde finales de agosto existían las sospechas del cambio de color de la princesa. (WPA Pool/Getty Images)

Este nuevo estilo ha sido el cambio más radical, de raíz a puntas, el pelo castaño oscuro de Kate se transformó en este rubio con tonalidad miel. Para estilizar el nuevo look, la Princesa de Gales llevó el cabello suelto con suaves rizos que caían en cascada más allá de sus hombros.

La princesa y el príncipe fueron a visitar los recién renovados jardines del museo. (WPA Pool/Getty Images)

Desde agosto las sospechas del cambio de look a rubia empezaron a formarse luego de unas fotos donde se veía a Kate dentro de un coche después del servicio en la iglesia Crathie Kirk de Escocia.