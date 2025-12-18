Estos son los actores que ganan por cada minuto en pantalla

El minuto como nueva moneda del cine

Durante años, el protagonismo definió el salario y el valor económico de los actores. Hoy, esa lógica ya no manda. En la industria actual, el tiempo en pantalla se analiza casi como un activo financiero y no importa cuánto apareces, sino en qué proyecto apareces.

Unos cuantos minutos dentro de una franquicia global pueden generar más impacto económico que una película completa fuera de ese ecosistema.

Franquicias y su verdadero protagonista

Aquí es donde se entiende por qué Zoe Saldaña aparece arriba en todos lados su carrera está amarrada a monstruos como Avatar y Avengers, o sea, películas que ya juegan en otra liga. Lo mismo pasa con Tom Holland (Spider Man) no solo lo volvió una de las caras más famosas de su generación, también lo metió directo a la maquinaria de taquilla de Marvel. Y cuando estás dentro de esos universos, el alcance global viene incluido.

Actores que con pocos minutos impulsan taquillas globales

Lo más interesante es que no necesitas “salir todo el tiempo” para que tu nombre quede pegado a películas multimillonarias. Por ejemplo, Chris Pratt ha brincado entre franquicias como quien cambia de playlist. Guardianes, Jurassic World y hasta Super Mario Bros. No es que esté en una sola saga, es que sabe moverse en las que más jalan gente.