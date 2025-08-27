A través de sus redes sociales, la famosa pareja compartió la feliz noticia, con una simpática leyenda: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se casan”.
William y Kate Middleton reaccionan al compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce
La noticia causó tanto impacto a nivel mundial que en cuestión de minutos, sus redes sociales se llenaron con miles comentarios de felicitación y ‘Likes’, pero entre todos ellos hubo uno que destacó: el de los próximos reyes Inglaterra, William y Kate Middleton.
La cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales le dio “me gusta” a la publicación del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, un gesto que inmediatamente llamó la atención de los medios de los seguidores de la cantante.
Meghan Markle también reaccionó al compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce
Meghan Markleno se quedó atrás y también fue una de las celebridades en sumarse a los miles de ‘likes’ de la publicación que Taylor Swift y Travis Kelce publicaron para anunciar su compromiso, sin embargo, su reacción no sorprendió a los fans, pues desde hace tiempo se sabe que la Duquesa de Sussex es una Swiftie declarada.
En agosto de 2023, Meghan asistió a uno de los conciertos de la gira The Eras Tour en el SoFi Stadium de Los Ángeles junto a su amiga Lucy Fraser, donde se le vio cantar y bailar los éxitos de la estrella del pop.
La relación de Taylor Swift con el príncipe William y su familia
La relación entre el príncipe William y Taylor Swiftse remonta a varios años atrás. En 2013, el heredero al trono y la cantante coincidieron en un evento benéfico que se celebró en el Palacio de Kensington. Esa noche, Jon Bon Jovi invitó a Taylor a subir al escenario para interpretar "Livin’ on a Prayer" y, luego llamó al príncipe William a que se les uniera.
En junio de 2024, durante la parada del The Eras Tour en el Wembley Stadium, el príncipe llevó a sus hijos, George y Charlotte al concierto, donde incluso fueron captados bailando al ritmo de Shake It Off.
Después del concierto, se tomaron una selfie con Taylor y Travis en el backstage, un momento fue comentado por el jugador de la NFL en el podcast, New Heights, que comparte con su hermano Jason.
“Amigo, era un hijo de p**a genial", dijo Travis en el podcast "¡Era tan genial!", agregó. "Estaba allí con los pequeños George y Charlotte y fue un absoluto placer conocerlos", continuó.