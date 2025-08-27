William y Kate Middleton reaccionan al compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce

La noticia causó tanto impacto a nivel mundial que en cuestión de minutos, sus redes sociales se llenaron con miles comentarios de felicitación y ‘Likes’, pero entre todos ellos hubo uno que destacó: el de los próximos reyes Inglaterra, William y Kate Middleton .

La cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales le dio “me gusta” a la publicación del compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce , un gesto que inmediatamente llamó la atención de los medios de los seguidores de la cantante.

Príncipes de Gales (Instagram)

Meghan Markle también reaccionó al compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce

Meghan Markle no se quedó atrás y también fue una de las celebridades en sumarse a los miles de ‘likes’ de la publicación que Taylor Swift y Travis Kelce publicaron para anunciar su compromiso, sin embargo, su reacción no sorprendió a los fans, pues desde hace tiempo se sabe que la Duquesa de Sussex es una Swiftie declarada.

Cuenta de Meghan Markle (Instagram)

En agosto de 2023, Meghan asistió a uno de los conciertos de la gira The Eras Tour en el SoFi Stadium de Los Ángeles junto a su amiga Lucy Fraser, donde se le vio cantar y bailar los éxitos de la estrella del pop.