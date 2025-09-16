El detalle oculto con el que Kate Middleton homenajeó a la reina Isabel II en el funeral de la duquesa de Kent

La Familia Real Británica rindió homenaje a Catalina de Kent, duquesa de Kent, en un funeral histórico que se convirtió en el primer servicio católico realizado para un miembro de la realeza en 400 años.
La ceremonia tuvo lugar en la catedral de Westminster, en Londres, ante la presencia del rey Carlos III, los príncipes de Gales, William y Kate Middleton, el duque de Kent y otros miembros cercanos de la familia.
La Familia Real Británica le da el último adiós a la duquesa de Kent
Catalina de Kent, duquesa de Kent y prima de la reina Isabel II, murió el pasado 5 de septiembre a los 92 años, tras una larga enfermedad. Su muerte se produjo “pacíficamente” y rodeada de su familia, según informó el palacio de Buckingham.
Días después del fallecimiento, la Familia Real Británica se reunió en la catedral de Westminster, en Londres, para darle el último adiós a Catalina. Sin embargo, la despedida se convirtió en un momento histórico para la monarquía británica: fue el primer funeral católico real en el Reino Unido en 400 años y la primera vez que un monarca asiste formalmente a una misa católica.
En el funeral estuvieron presentes el rey Carlos III, el príncipe William y Kate Middleton, así como el duque de Kent, esposo de la difunta, sus tres hijos (George conde de St Andrews, Lady Helen Taylor y Lord Nicholas Windsor) junto con sus diez nietos. También asistieron otros miembros senior de la familia real, incluido el príncipe Andrew y su ex esposa Sarah Ferguson.
Por su parte, la reina Camilla no asistió al servicio a causa de problemas de salud. El Palacio de Buckingham informó que la monarca se retiró del funeral “con gran pesar” puesto que se encontraba recuperándose de una sinusitis aguda.
Cabe desatacar que lo que hace este funeral especialmente significativo es que Catalina de Kent se convirtió en 1994 al catolicismo, siendo la primera miembro de la familia real británica en hacerlo en tiempos modernos.
Aunque se casó como protestante, su conversión fue aprobada por la reina Isabel II, y su deseo de que su funeral fuese católico y en la catedral de Westminster reflejaba esa convicción personal.
Kate Middleton rinde homenaje a la reina Isabel II
Durante la ceremonia, Kate Middleton destacó no solo por su presencia sino también por el sentido homenaje que rindió a la fallecida reina Isabel II. Para la ocasión, la princesa de Gales vistió un conjunto formal de color negro, acompañado de accesorios profundamente simbólicos.
Sin embargo, uno de los gestos más elocuentes fue que Kate llevara un collar de cuatro hileras de perlas con un broche de diamantes, una joya que perteneció a Isabel II. Esta pieza ya se había convertido en un símbolo de duelo en eventos anteriores: Kate lo usó en el funeral del príncipe Felipe y en otras ceremonias de luto de la familia real.
¿Quién fue la duquesa de Kent, prima de la reina Isabel II?
Katharine Lucy Mary Worsley, conocida como la duquesa de Kent, fue una figura discreta pero significativa dentro de la familia real británica. Nacida el 22 de febrero de 1933 en Yorkshire, pertenecía a la aristocracia inglesa, hija de Sir William Worsley, baronet. Se casó con el príncipe Eduardo, duque de Kent y primo hermano de la reina Isabel II, el 8 de junio de 1961 en la catedral de York.
Durante décadas, cumplió funciones institucionales como miembro activo de la realeza, acompañando a su esposo en compromisos oficiales y manteniendo un bajo perfil público. Sin embargo, su figura ganó notoriedad en 1994 cuando se convirtió al catolicismo, una decisión histórica dentro de la monarquía británica, dado que fue la primera conversión pública de un miembro de alto rango de la familia real desde el siglo XVIII.
Pese a las implicaciones religiosas y políticas que eso podría haber tenido, la reina Isabel II aceptó su decisión sin sanciones, lo que marcó un momento simbólicamente importante en la evolución moderna de la monarquía.
A lo largo de su vida, la duquesa de Kent también se dedicó a causas humanitarias y a la enseñanza. Trabajó como profesora de música en una escuela primaria del sur de Londres bajo un perfil casi anónimo, sin explotar su título nobiliario, lo que fue muy valorado por la opinión pública. Además, apoyó a diversas organizaciones benéficas vinculadas a la infancia, la educación y la salud.
Lamentablemente, Kent murió el 5 de septiembre de este año, a los 92 años, tras una larga enfermedad.