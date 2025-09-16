El detalle oculto con el que Kate Middleton homenajeó a la reina Isabel II en el funeral de la duquesa de Kent

La Familia Real Británica le da el último adiós a la duquesa de Kent

Catalina de Kent, duquesa de Kent y prima de la reina Isabel II, murió el pasado 5 de septiembre a los 92 años, tras una larga enfermedad. Su muerte se produjo “pacíficamente” y rodeada de su familia, según informó el palacio de Buckingham.

Duquesa de Kent (Steve Finn/Getty Images)

Días después del fallecimiento, la Familia Real Británica se reunió en la catedral de Westminster, en Londres, para darle el último adiós a Catalina. Sin embargo, la despedida se convirtió en un momento histórico para la monarquía británica: fue el primer funeral católico real en el Reino Unido en 400 años y la primera vez que un monarca asiste formalmente a una misa católica.

El rey Carlos III en el funeral de la Duquesa de Kent. (Pool/Getty Images)

En el funeral estuvieron presentes el rey Carlos III, el príncipe William y Kate Middleton, así como el duque de Kent, esposo de la difunta, sus tres hijos (George conde de St Andrews, Lady Helen Taylor y Lord Nicholas Windsor) junto con sus diez nietos. También asistieron otros miembros senior de la familia real, incluido el príncipe Andrew y su ex esposa Sarah Ferguson.

Príncipe Andrew y su ex esposa Sarah Ferguson. (JORDAN PETTITT/AFP)

Por su parte, la reina Camilla no asistió al servicio a causa de problemas de salud. El Palacio de Buckingham informó que la monarca se retiró del funeral “con gran pesar” puesto que se encontraba recuperándose de una sinusitis aguda.

La Familia Real Británica asistió al funeral de la duquesa de Kent. (JORDAN PETTITT/AFP)

Cabe desatacar que lo que hace este funeral especialmente significativo es que Catalina de Kent se convirtió en 1994 al catolicismo, siendo la primera miembro de la familia real británica en hacerlo en tiempos modernos.

Aunque se casó como protestante, su conversión fue aprobada por la reina Isabel II, y su deseo de que su funeral fuese católico y en la catedral de Westminster reflejaba esa convicción personal.

Funeral de la duquesa de Kent. (WPA Pool/Getty Images)

Kate Middleton rinde homenaje a la reina Isabel II

Durante la ceremonia, Kate Middleton destacó no solo por su presencia sino también por el sentido homenaje que rindió a la fallecida reina Isabel II. Para la ocasión, la princesa de Gales vistió un conjunto formal de color negro, acompañado de accesorios profundamente simbólicos.

Sin embargo, uno de los gestos más elocuentes fue que Kate llevara un collar de cuatro hileras de perlas con un broche de diamantes, una joya que perteneció a Isabel II. Esta pieza ya se había convertido en un símbolo de duelo en eventos anteriores: Kate lo usó en el funeral del príncipe Felipe y en otras ceremonias de luto de la familia real.