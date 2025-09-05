Nuevo look de Kate Middleton despierta sospechas sobre su estado de salud; el estilista de Lady Di sale a defenderla

Nuevo look de Kate Middleton despierta sospechas sobre su estado de salud

Después de meses de discreción tras su tratamiento contra el cáncer y pocas apariciones públicas, Kate Middleton reapareció con un nuevo cambio de look: el pelo más largo, voluminoso y notablemente más rubio que en ocasiones anteriores.

Aunque ya en agosto se habían notado algunos indicios de un cambio durante una breve aparición en un evento privado, fue en esta salida oficial cuando la transformación se hizo completamente evidente: es el look más largo y rubio que ha traído hasta ahora.

Lo que para muchos fue una evolución estética normal, para otros se convirtió en una posible señal del estado de salud de Kate. Algunos usuarios en redes sociales comenzaron a especular si el pelo era natural o si la princesa estaba usando una peluca o extensiones, quizá para contrarrestar los efectos secundarios de la quimioterapia a la que fue sometida tras su diagnóstico de cáncer a principios de 2024.

Nuevo cambio de look de Kate Middleton provoca críticas. (KGC-660/Goff Photos/The Grosby Group)

Los rumores no tardaron en viralizarse. Comentarios en plataformas como X y TikTok apuntaban a que el volumen y la textura del pelo parecían poco naturales, lo que alimentó teorías sobre una posible pérdida de cabello derivada del tratamiento médico.