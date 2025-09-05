Aunque su más reciente aparición pública junto al príncipe William buscaba destacar una causa educativa, las críticas se centraron en el aspecto físico de Kate Middleton, especialmente en su nuevo look, el cual desató sospechas sobre su salud. Algunos usuarios de redes sociales sugirieron que había una posibilidad de que la princesa se había sometido a una quimioterapia, pues señalaron que su pelo no estaba teñido de rubio, sino se trataba de una peluca.
Nuevo look de Kate Middleton despierta sospechas sobre su estado de salud; el estilista de Lady Di sale a defenderla
Después de meses de discreción tras su tratamiento contra el cáncer y pocas apariciones públicas, Kate Middleton reapareció con un nuevo cambio de look: el pelo más largo, voluminoso y notablemente más rubio que en ocasiones anteriores.
Aunque ya en agosto se habían notado algunos indicios de un cambio durante una breve aparición en un evento privado, fue en esta salida oficial cuando la transformación se hizo completamente evidente: es el look más largo y rubio que ha traído hasta ahora.
Lo que para muchos fue una evolución estética normal, para otros se convirtió en una posible señal del estado de salud de Kate. Algunos usuarios en redes sociales comenzaron a especular si el pelo era natural o si la princesa estaba usando una peluca o extensiones, quizá para contrarrestar los efectos secundarios de la quimioterapia a la que fue sometida tras su diagnóstico de cáncer a principios de 2024.
Los rumores no tardaron en viralizarse. Comentarios en plataformas como X y TikTok apuntaban a que el volumen y la textura del pelo parecían poco naturales, lo que alimentó teorías sobre una posible pérdida de cabello derivada del tratamiento médico.
One would think with all the access, opportunities, money and privileges she has.— DejaHudson( Sussex squad)(H&M) 🇧🇸🇧🇸🇧🇸 (@ChanteHudson4) September 5, 2025
None of which shows in these photos.🤦🏾♀️
Those surrounding Kate Middleton wouldn’t allowed her to step outside those palace gates looking a complete disaster.
The Audacity of her entire team 🥴😩 pic.twitter.com/KCg4NCkTEg
Estilista de la princesa Diana defiende a Kate Middleton tras las críticas por su cambio de look
Ante la ola de comentarios negativos, Sam McKnight, famoso por haber sido el estilista personal de la princesa Diana entre 1990 y 1997, rompió su habitual discreción y salió en defensa de Kate.
En Instagram, el estilista calificó los comentarios como "malvados" y "carentes de empatía", especialmente inaceptables al dirigirse hacia una mujer que ha luchado contra el cáncer y está en proceso de recuperación.
"Estoy conmocionado, horrorizado, consternado y disgustado por todos los comentarios desagradables sobre la princesa de Gales hoy", escribió. "El pelo de una mujer es muy personal; es su armadura, su defensa, su confianza y mucho más".
It takes lots of strength to present yourself to the public during or after cancer treatment. Stop commenting her hair, or the way she looks, she is gorgeous anyway, but most importantly, she is still alive and thriving 💪#CancerAwareness #PrincessofWales #KateMiddleton pic.twitter.com/NqT7UpwmST— Christina Art 🦁 ⚽️🎖🇬🇷🇬🇧 (@xri_art) September 5, 2025
Además, destacó que el pelo es una parte profundamente personal y enfatizó en que someter a una figura pública visiblemente vulnerable a este tipo de ataques es innecesario.
"No puedo creer lo malvados y carentes de empatía que son los comentarios, la mayoría aparentemente hechos por otras mujeres, que atacan a una joven vulnerable que, debido a con quién se casó y el rol que asumió, no tiene otra opción que enfrentarse valientemente al público", continuó McKnight.