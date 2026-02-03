Hace 21 años, el 2 de febrero, la vida de Lucero cambió por completo con la llegada de su hija, Lucerito Mijares. Desde entonces, el papel de mamá se convirtió en uno de los más importante de su vida.
Este lunes, en el cumpleaños 21 de la joven actriz y cantante, Lucero le dedicó, a través de sus redes sociales, un mensaje lleno de amor, en el que expresó lo orgullosa que está de la mujer en la que se ha convertido: una joven educada, cariñosa y sumamente talentosa.
Lucero celebra los 21 años de su hija Lucero Mijares con fotos inéditas y muy personales
A través de su cuenta de Instagram, Lucero compartió una serie de fotografías que muestran algunos de los momentos más especiales que ha vivido junto a su hija, desde su infancia hasta la actualidad.
“Mi preciosa favorita del mundo entero. Te deseo un cumpleaños muy feliz, un día brutal y que todo el año sea de pura felicidad, de todo lo que te mereces y más”, comienza el mensaje de la también protagonista de telenovelas. “Que este año sea de salud y de proyectos importantes que te traigan muchas emociones y sorpresas. Que tengas felicidad y emoción también en tu alma y en tu corazón; que no dejes de perseguir lo que amas y que conserves el ánimo, la ilusión y la alegría que nos hace tan felices a quienes te amamos”, agregó.
Lucero resaltó las virtudes de su hija y le expresó sus mejores deseos en cada paso que decida tomar.
“Que Dios y la Virgencita sigan iluminando y guiando tu camino. Que sigas siendo ese corazón noble y hermoso que eres, que no dejes de sorprenderte con los regalos que este año va a darte y que sigas frunciendo el ceño y levantando la ceja como desde el día en que naciste, cuando te conocí y te convertiste en el amor más grande que pude siquiera imaginar”, finalizó.
Lucerito Mijares, el orgullo de Lucero y Manuel Mijares
Finalmente, hizo mención del profundo orgullo que siente su familia por tenerla en sus vidas.
“Que nos sigas alegrando con tu luz y esa sonrisa tuya que no tiene igual en el mundo entero. Que nos sigas cantando con esa voz que quisiera yo, para hacernos la vida más fácil. Sigue bella, hermosa y divina tal cual eres; sigue siendo ejemplar, pásate un cumpleaños precioso y que sea el mejor año de tu vida. Te amo con todo mi corazón y como ni siquiera lo imaginas. Feliz cumpleaños, mi Lucero hermosa”, puntualizó.