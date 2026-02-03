Lucero celebra los 21 años de su hija Lucero Mijares con fotos inéditas y muy personales

A través de su cuenta de Instagram, Lucero compartió una serie de fotografías que muestran algunos de los momentos más especiales que ha vivido junto a su hija, desde su infancia hasta la actualidad.

“Mi preciosa favorita del mundo entero. Te deseo un cumpleaños muy feliz, un día brutal y que todo el año sea de pura felicidad, de todo lo que te mereces y más”, comienza el mensaje de la también protagonista de telenovelas. “Que este año sea de salud y de proyectos importantes que te traigan muchas emociones y sorpresas. Que tengas felicidad y emoción también en tu alma y en tu corazón; que no dejes de perseguir lo que amas y que conserves el ánimo, la ilusión y la alegría que nos hace tan felices a quienes te amamos”, agregó.

Lucero resaltó las virtudes de su hija y le expresó sus mejores deseos en cada paso que decida tomar.

“Que Dios y la Virgencita sigan iluminando y guiando tu camino. Que sigas siendo ese corazón noble y hermoso que eres, que no dejes de sorprenderte con los regalos que este año va a darte y que sigas frunciendo el ceño y levantando la ceja como desde el día en que naciste, cuando te conocí y te convertiste en el amor más grande que pude siquiera imaginar”, finalizó.