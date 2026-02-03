Alejandro Sanz dice que Shakira es su “planeta favorito”, al celebrar el cumpleaños 49 de su gran amiga

La amistad de Shakira y Alejandro Sanz que todos quieren que sea algo más

Desde que grabaron juntos “La Tortura” (2005) y “Te lo agradezco, pero no” (2006), la química entre Shakira y Alejandro Sanz ha sido interpretada por la prensa como algo más profundo que un vínculo artístico y una colaboración profesional.

Miradas prolongadas en escenarios, letras con doble lectura, apariciones conjuntas cuidadosamente dosificadas y una complicidad evidente han alimentado, año tras año desde hace más de dos décadas, la sospecha de un lazo más fuerte del que nos dejan ver.

Ambos han sido enfáticos en negar una relación romántica, pero tampoco se han esforzado por desmantelar del todo el mito.

Alejandro Sanz felicita a Shakira por su cumpleaños 49 (Scott Gries/Getty Images)

Alejandro Sanz, en particular, ha recurrido a un lenguaje poético cuando habla de Shakira. Se sirve de metáforas cósmicas, referencias al destino y una cercanía verbal que rara vez utiliza con otras colegas.

Y se entiende, porque él ha hecho una carrera musical enamorando a sus fans con su lírica pero, al tratarse del vínculo que lo une con Shakira, cada interacción entre ellos y cada frase son analizadas con lupa.