Con cuestionamientos a la edad y origen de participantes, Claudia Sheinbaum reacciona a la marcha de la ‘Generación Z’

El 15 de noviembre de 2025, una manifestación integrada por autoproclamados integrantes de la “Generación Z” marcharon por las calles de la Ciudad de México y llegaron al Zócalo para protestar contra la violencia, la corrupción y lo que consideran una falta de acción por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum.
En tanto, la presidenta reaccionó ante los hechos con una mezcla de firmeza, cuestionamientos a los organizadores y participantes y signos de confianza en el funcionamiento de su administración.
Claudia Sheinbaum reacciona a la marcha de la 'Generación Z'
Los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum tras la marcha de la “Generación Z” que culminó con hechos violentos y personas detenidas, el pasado 15 de noviembre, dejan ver que la mandataria cuestiona la legitimidad del movimiento y lo presenta como manipulado por intereses de partidos políticos y gente que, de entrada, no pertenece a la llamada generación Z.
Durante un evento realizado en Tabasco el mismo 15 de noviembre, la presidenta se pronunció en contra de la violencia que caracterizó la concentración de la marcha de la “Generación Z” frente a Palacio Nacional, donde integrantes del llamado “bloque negro” derribaron el cerco de seguridad que resguardaba el edificio y se enfrentó con elementos de la policía.
“Dicen que marcharon jóvenes, pero en realidad había muy pocos jóvenes”, señaló Sheinbaum. “De manera violenta quitaron unas vallas y rompieron vidrios… (nosotros) decimos no a la violencia”, subrayó la presidente.
¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la marcha de la 'Generación Z'?
El repudio a los hechos violentos fue retomado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera, al señalar que “Si uno no está de acuerdo, hay que manifestarse de manera pacífica, nunca utilizar la violencia para cambiar” e insistió en señalar las acciones del “bloque negro”, al cual se refirió como “un grupo muy violento, que se fue contra la Policía de la ciudad”.
Y defendió el actuar de los uniformados al asegurar que su gobierno no va a “caer en la provocación, porque lo que buscan es estas imágenes de represión”, dijo, e insistió en que “Por más compleja que sea la circunstancia, nosotros no reprimimos”.
Claudia Sheinbaum cuestiona edad y origen de los participantes de la marcha del 15 de noviembre
La marcha de la “Generación Z” se ha presentado a sí misma como un movimiento apartidista integrada por jóvenes que exigen un cambio y reclaman la violencia e inseguridad que se vive en distintas regiones del país.
Sin embargo, Claudia Sheinbaum cuestionó tanto la edad de los participantes de la manifestación como el origen del supuesto financiamiento que recibió la marcha, el cual habría alcanzado una cifra millonaria.
“La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z”, puntualizó la presidenta y añadió que se vieron a “muchos adultos, pocos jóvenes”.
Además de afirmar que la convocatoria estuvo impulsada por fuerzas políticas y que se detectó un “impulso de 90 millones de pesos” para promover la marcha del 15 de noviembre en redes sociales, en la que participaron unas 17 mil personas, según datos del Gobierno de la CDMX.
Asimismo, la mandataria señaló que en la movilización estuvieron presentes integrantes de la “Marea Rosa” y citó algunos nombres como Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán y “muchos del PAN”, puntualizó.
Ante insultos recibidos en la marcha de la 'Generación Z', Claudia Sheinbaum asegura ser "más fuerte"
Uno de los temas sobre los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a la marcha del 15 de noviembre fue el de los insultos que recibió directamente por parte de algunos de los manifestantes.
“¿Creen que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? ¡No! Más fuerte soy, más fuerte”, aseguró al respecto en su conferencia matutina. “¿Ustedes creen que esos gritos y leperadas me van a hacer algo?”, cuestionó.