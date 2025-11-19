Con cuestionamientos a la edad y origen de participantes, Claudia Sheinbaum reacciona a la marcha de la ‘Generación Z’

Claudia Sheinbaum cuestiona edad y origen de los participantes de la marcha del 15 de noviembre

La marcha de la “Generación Z” se ha presentado a sí misma como un movimiento apartidista integrada por jóvenes que exigen un cambio y reclaman la violencia e inseguridad que se vive en distintas regiones del país.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum cuestionó tanto la edad de los participantes de la manifestación como el origen del supuesto financiamiento que recibió la marcha, el cual habría alcanzado una cifra millonaria.

'Marcha de la Generación Z' del 15 de noviembre de 2025 (CUARTOSCURO)

“La gran mayoría de los que marcharon el sábado no eran jóvenes de la generación Z”, puntualizó la presidenta y añadió que se vieron a “muchos adultos, pocos jóvenes”.

Además de afirmar que la convocatoria estuvo impulsada por fuerzas políticas y que se detectó un “impulso de 90 millones de pesos” para promover la marcha del 15 de noviembre en redes sociales, en la que participaron unas 17 mil personas, según datos del Gobierno de la CDMX.

Asimismo, la mandataria señaló que en la movilización estuvieron presentes integrantes de la “Marea Rosa” y citó algunos nombres como Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando Belaunzarán y “muchos del PAN”, puntualizó.

Ante insultos recibidos en la marcha de la 'Generación Z', Claudia Sheinbaum asegura ser "más fuerte"

Uno de los temas sobre los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a la marcha del 15 de noviembre fue el de los insultos que recibió directamente por parte de algunos de los manifestantes.

“¿Creen que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? ¡No! Más fuerte soy, más fuerte”, aseguró al respecto en su conferencia matutina. “¿Ustedes creen que esos gritos y leperadas me van a hacer algo?”, cuestionó.