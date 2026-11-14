Karol G sorprende a sus fans al cantar con Thalía en su primer concierto en la Ciudad de México

Primer concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México de la gira 'Viajando por el Mundo Tropitour' (Alfonso Manzano )



La presentación tuvo lugar el viernes 13 de noviembre, durante la primera de las tres fechas que la colombiana programó en la capital como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour.

Ante unas 65 mil personas, la intérprete de “Tusa” ofreció un espectáculo con más de 35 canciones y una producción que combinó reguetón, pop latino, música tropical y referencias a la música mexicana.



La aparición de Thalía fue uno de los momentos más esperados y celebrados de la noche. Sin embargo, el encuentro tuvo un significado especial para Karol G, ya que la también actriz mexicana ha sido su ídolo musical y una inspiración desde su infancia, mucho antes de convertirse en una de las estrellas más importantes de la música urbana internacional.

Thalía cumple el sueño de infancia de Karol G

Antes de presentar a su invitada, Karol G hizo una pausa explicar el significado que tenía aquel encuentro. En las pantallas gigantes del Estadio GNP Seguros proyectó un fragmento de una entrevista de su infancia, en la que Carolina Giraldo —su nombre real— hablaba de su admiración por Thalía y de su deseo de convertirse en cantante como ella.

La colombiana explicó a sus seguidores que estaba a punto de cumplir uno de los sueños que tenía desde niña, y fue así cómo, sobre el escenario, apareció Thalía con un llamativo vestuario dorado con dos guitarritas en el pecho.



La cantante mexicana se unió a Karol G para interpretar "Amor a la mexicana" y "Piel morena", dos de los temas más reconocidos de su trayectoria musical. El encuentro continuó con "¿A quién le importa?", canción original de Alaska y Dinarama que también forma parte de los grandes éxitos de Thalía.

La emoción de ambas artistas fue evidente. Karol G presentó a la mexicana como una de sus primeras inspiraciones y recordó que llevaba aproximadamente diez años sin cantar en la Ciudad de México. Thalía, por su parte, expresó su admiración por la trayectoria de la colombiana y le dedicó palabras de cariño.



Primer concierto de Karol G en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México de la gira 'Viajando por el Mundo Tropitour' (Alfonso Manzano )

"Tú eres para mí esa hermana pequeña que me encanta ver triunfar", dijo Thalía, antes de decirle el ya clásico: "Karol, hermana, ya eres mexicana".