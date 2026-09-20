Karol G quiere volver a cantar con Cazzu y ya tiene planes para hacerlo realidad

La conexión de Karol G con la música mexicana

Durante el mismo encuentro con periodistas, Karol G habló de otro de los elementos que ha cobrado fuerza en su música: su acercamiento a los sonidos mexicanos.

Una de sus siete nominaciones tiene precisamente ese vínculo. “Ese Hombre Es Malo” compite por el premio a Mejor Canción Regional Mexicana, categoría que llega después de que la cantante incorporara estos sonidos a Tropicoqueta.

De hecho, una noche antes había interpretado la canción en el MetLife Stadium acompañada por un mariachi femenino. Para Karol, su relación con la cultura mexicana no comenzó con este disco, sino desde su infancia.

“Con México y con la música de México desde muy pequeños... Yo creo que hablo por nosotros los colombianos porque las primeras cosas que vemos son las telenovelas mexicanas. Entonces es como que con lo primero que nos conectamos es con el drama, el romanticismo, lo extra y gigante que pasa en las novelas mexicanas, y por ende conectamos con su música también por ahí”, explicó.

La cantante también reconoció su particular gusto por las canciones de desamor y despecho, un sentimiento que considera muy ligado a la música popular y al mariachi.

“Creo que soy una mujer de... o sea, estar enamorada, o estar en despecho, o estar en lo que sea, yo vibro en el despecho, no sé. Me encantan las canciones de despecho, me encantan las canciones de desamor, y siempre he pensado que cuando las cantamos en música popular o en mariachi, es literal sacar el sentimiento de ‘siento eso’, con grito, con ira, con rabia, sin pena, sin vergüenza”, compartió.

Karol G también descartó que su incursión en la música mexicana responda a una estrategia para conquistar a un nuevo público. Para ella, se trata de una conexión personal y artística: “No podía dejar atrás un género [musical] y no solo un género musical, sino una cultura que me ha dado tanto, con la que me he conectado tanto y con la que me identifico. No creo que Karol G hace música mexicana por llegar a un público o por tocar algo, es porque de hecho la cultura y la música mexicana hicieron mucho de lo que soy como artista hoy”, afirmó.

Y mientras la posibilidad de una canción con Cazzu queda sobre la mesa, la colombiana se prepara para llevar su Viajando por el Mundo Tropitour a México en noviembre. Sus presentaciones serán el 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey, y el 13, 14 y 15 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.