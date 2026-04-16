Luego de la confirmación de su separación de Feid tras meses de rumores, Karol G vuelve a ocupar titulares por declaraciones sobre su vida personal. Esta vez, la cantante es noticia por revelar que descubrió las mentiras de un exnovio gracias a la tecnología.
Karol G no perdona: Revela cómo descubrió una infidelidad con ayuda de la tecnología
Karol G cuenta cómo descubrió una mentira con ayuda del GPS
Durante una reciente plática para el podcast Call Her Daddy, de Alex Cooper, Karol G compartió una experiencia personal relacionada con una infidelidad que descubrió de una forma inesperada.
Sin dar nombres ni detalles, la cantante se sinceró: "Me enteré de una infidelidad de una de mis exparejas gracias a la ubicación del GPS", declaró entre risas, demostrando que ya dejó atrás ese momento de su vida. "Él me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente", agregó.
Ese detalle no solo la llevó a confrontar a su exnovio por la mentira, también la hizo tomar una decisión definitiva sobre la relación. Según contó, no es de dar segundas oportunidades cuando la confianza se rompe de esa manera. “No y no. Un ‘No’ es eso: es un basta ya. Eso es un ‘Siguiente, por favor’”, aseguró al hablar de su postura frente a una infidelidad.
Karol G revela su tipo de hombre ideal
Durante su participación en el pódcast Call Her Daddy, Karol G también habló sobre el amor y el tipo de hombres que más le atrae.
Entre risas, la cantante confesó que suele fijarse en cierto perfil: “Me gusta un poco el chico malo, ¿sabes? Tengo que cambiar eso”, dijo. Y agregó: “También me gusta el que parece de barrio, tranquilo… ese es mi tipo”.
Además, compartió cómo sería su cita ideal, dejando claro que para ella lo importante no son los lujos, sino la conexión.
“Para mí, la mejor cita es que me lleven a comer un hot dog con papas en un lugar de la calle y que me haga sentir como en el barrio… me encanta eso”, contó.