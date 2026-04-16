Karol G no perdona: Revela cómo descubrió una infidelidad con ayuda de la tecnología

Karol G cuenta cómo descubrió una mentira con ayuda del GPS

Durante una reciente plática para el podcast Call Her Daddy, de Alex Cooper, Karol G compartió una experiencia personal relacionada con una infidelidad que descubrió de una forma inesperada.

Karol G (Getty Images)

Sin dar nombres ni detalles, la cantante se sinceró: "Me enteré de una infidelidad de una de mis exparejas gracias a la ubicación del GPS", declaró entre risas, demostrando que ya dejó atrás ese momento de su vida. "Él me decía que estaba en casa cuando realmente estaba en otro continente", agregó.



Ese detalle no solo la llevó a confrontar a su exnovio por la mentira, también la hizo tomar una decisión definitiva sobre la relación. Según contó, no es de dar segundas oportunidades cuando la confianza se rompe de esa manera. “No y no. Un ‘No’ es eso: es un basta ya. Eso es un ‘Siguiente, por favor’”, aseguró al hablar de su postura frente a una infidelidad.